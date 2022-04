So geht es mit dem E-Scooter-Verleih in Leipzig weiter

Leipzig

Im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Städten war Leipzig nicht nur spät auf den Elektroroller-Trend aufgesprungen. Die Kommune nimmt die Verleiher von E-Scootern auch besonders streng an die Kandare. Denn die kleinen Flitzer dürfen nicht wie andernorts üblich auf Wegen und Plätzen abgestellt werden. Die beiden Anbieter, Voi und Tier, müssen die Roller an festen Stationen anbieten – und nur an diesen dürfen die Nutzer sie auch wieder abstellen. Nach knapp einem halben Jahr zog Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) nun ein erstes Fazit und gab einen Ausblick, wie es weitergeht.

Verleihflotte soll auf bis zu 840 Stück aufgestockt werden

Die Flotte aus 250 Leih-Rollern werde demnach in den nächsten zwei Jahren schrittweise auf bis zu 840 Scooter ausgebaut. Bislang befinden sich die Abstellflächen an den 35 Mobilitätsstationen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Für das zweite Quartal ist vorgesehen, an 36 weiteren LVB-Haltestellen Verleihplätze einzurichten. Darüber hinaus seien 16 neue Mobilitätsstationen in Planung.

Ab Herbst ist Buchung auch über „Leipzig Move“-App möglich

Bislang können die Roller nur über die Apps von Voi und Tier geordert werden. Ab Herbst soll dies dann auch über die Mobilitätsplattform „Leipzig Move“ der Verkehrsbetriebe möglich sein. Die Implementierung werde im vierten Quartal abgeschlossen sein, so Dienberg. Dann gibt es alle Nahverkehrsangebote aus einer Hand, lassen sich über die LVB-App neben Fahrscheinen für Bus und Straßenbahn, Carsharing-Autos und Fahrrädern auch E-Roller buchen.

Der Start des Verleihangebots fiel genau in die wetterunfreundliche Saison, zudem war das öffentliche Leben durch den Lockdown eingeschränkt. Vor einem Monat hieß es daher bei Tier noch, dass das Geschäft „noch nicht wie erhofft“ laufe. Doch das Berliner Unternehmen geht davon aus, dass die Begeisterung der Leipzigerinnen und Leipziger für E-Roller mit Beginn des Frühjahrs steigt.

Bei der Rückgabe gibt es kaum Probleme

Die Erfahrungen mit dem neuen Angebot seien aus Sicht der Stadtverwaltung „bisher durchweg positiv und gelten als Vorbild für viele andere Städte, die über eine Abkehr von der Free-Floating-Praxis nachdenken“, teilte Baubürgermeister Dienberg auf Anfrage der CDU-Stadtratsfraktion mit. Anders als von manchen vielleicht befürchtet, wurden die Roller nicht wild auf öffentlichen Flächen abgestellt. Bisher seien von der Stadtverwaltung lediglich 13 E-Roller außerhalb der dafür vorgesehen Abstellflächen festgestellt worden. Probleme erwuchsen daraus laut Dienberg nicht: „Diese vereinzelt falsch abgestellten Roller wurden innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters von zwölf Stunden durch die Betreiber mit elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugen oder Lastenrädern eingesammelt.“

