Vorbei die Zeiten des billigen Tankens. Mit dem Jahreswechsel müssen Autofahrer deutlich tiefer ins Portemonnaie greifen. LVZ hat die Preise an den Tankstellen vor und nach der Preiserhöhung vergleichen.

CO2 -Steuer - So haben sich Diesel und Benzin über den Jahreswechsel verteuert

