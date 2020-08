Leipzig

Die ersten Zucchini sind reif, die Tomaten werden langsam rot, der Rasen müsste schon längst wieder gemäht werden. Im Kleingartenverein „Nordstern“ im Leipziger Nordosten ist Hochsaison. Anlage D grenzt an die Bahngleise. In regelmäßigen Abständen stören S-Bahnen die Gartenruhe, die eigentlich heilig ist und auch mal laut brüllend eingefordert wird – besonders in der Mittagszeit. Auch wir haben hier in Mockau-Süd als Freundinnengruppe zwei aneinander grenzende Schrebergärten.

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist“, sagt Max Hörold, ein Gartenmitstreiter. Jetzt, Ende Juli, ist im Garten schon einiges passiert: Im Frühjahr wurden die Beete vorbereitet, Pflanzen auf der Fensterbank vorgezogen und Mitte Mai gepflanzt. Mittlerweile wachsen neben den Klassikern wie Tomate und Zucchini auch Rote Beete, Kürbisse und Salatköpfe in der Parzelle. „Ich freue mich besonders auf die Melone. Das ist dieses Jahr ein Experiment und ich bin gespannt, ob sie was wird “, sagt Sonja Kekeisen. Die 28-Jährige ist begeisterte Hobbygärtnerin. Im Sommer kommt sie fast täglich in den Garten.

Gemeinschaftsprojekt Garten

Der Garten ist ein Gemeinschaftsprojekt. Um das neben Arbeit und Studium zu stemmen, braucht es ein gutes Team. Nicht alle, die anfangs begeistert dabei waren, bleiben es auch. Es gibt Kandidaten, die während der Planung lange Vorträge über Permakultur halten und dann erst wieder drei Monate später zum Gartenfest auftauchen – wenn überhaupt. Doch mit einiger Organisation und Absprachen klappt das Projekt Garten und macht viel Spaß. Neben Unkrautjäten ist im Sommer Gießen die Hauptaufgabe. Unter der Woche haben alle ihren festen Gießtag. Am Wochenende ist sowieso immer jemand da. Dann wiegen Grillabende und Sommerfeste die Arbeit im Garten auf.

Im Corona-Jahr ist der Kleingarten besonders beliebt

Für wenig Geld haben wir die Sparte vor einigen Jahren von einem älteren Herrn übernommen, der ihn altersbedingt nicht mehr bewirtschaften konnte. Laube, Gartenmöbel und ein Schuppen mit Gartengeräten inklusive. Ein echter Glücksgriff, der heute wohl nicht mehr so einfach zu bekommen wäre. Denn im Corona-Jahr sind Kleingärten in Leipzig gefragt wie nie, verstärkt auch bei jüngeren Leuten. In einigen Vereinen gibt es sogar schon Wartelisten. Auch wir nutzen und schätzen unseren Garten in diesem Jahr besonders. Als Urlaubsersatz und Erholungsort nach langen Homeoffice-Tagen. „Ein willkommener Frei- und Grünraum“, sagt Nikolas Achten. Der 27-Jährige ist seit letztem Jahr Kleingärtner. Der Garten ist für ihn auch ein Ausgleich zum Studium.

Wir wurden herzlich aufgenommen

Im Kleingartenverein Nordstern senken wir den Altersdurchschnitt deutlich. Zwar gibt es einige „junge Gärten“ aber die alteingesessenen KGVler, die ihre Sparte seit DDR-Zeiten haben, dominieren. Von unseren Gartennachbarn wurden wir aber herzlich aufgenommen. Das Ehepaar Sommerer von nebenan hat sich sehr über uns junge Leute gefreut. „Wir sind sehr froh, dass ihr da seid“, sagt Rentner Jan Sommerer. Von Anfang an haben er und seine Frau uns herzlich aufgenommen und schon mit dem einen oder anderen Garten-Tipp weitergeholfen. Erfahrung haben sie genug, denn ihren Garten haben sie seit 1983. Mal sehen wie lange wir bleiben.

Von Lilly Günthner