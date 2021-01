So kam der Flügel von Louis Fürnberg nach Leipzig

Leipzig

Im Park an der Ilm in Weimar steht ein Denkmal für ihn, im Verwaltungsgebäude der Gedenkstätte Konzentrationslager Buchenwald ist seit 2017 die originale Nachgestaltung seines Arbeitszimmers samt Mobiliar und 5000 Büchern zu besichtigen, und im wohl größten Hit der Puhdys heißt es: „Alt wie ein Baum möchte ich werden, so wie der Dichter es beschreibt …“

Der deutsch-tschechische Dichter jüdischer Herkunft, dank dessen Gedicht „Alt möcht ich werden“ der Popsong aus dem Osten sogar Kultstatus erlangte, heißt Louis Fürnberg. Er wurde 1909 in Iglau (heute Jihlava) in Mähren geboren und starb 1957 an den Folgen eines Herzinfarktes nicht mal 50 Jahre alt in Weimar. Er war Schriftsteller, Komponist, Journalist, Diplomat und ist heute nur noch Insidern ein Begriff. Ein Erinnerungsstück an ihn befindet sich in Besitz und Gebrauch der Familie Igor Fürnberg, zu Hause in der Leipziger Könneritzstraße. Hier steht beim Dichter-Enkel dessen Flügel der Marke Blüthner, gespielt vor allem von Ehefrau Franziska, die als freischaffende Pianistin tätig ist und in Lockdown-Zeiten komplizierte Tage und Wochen zu überstehen hat.

Anzeige

Der Dichter und Komponist Quelle: privat

Mit Fürnbergs Tochter kam der Flügel nach Leipzig

Zum 100. Geburtstag Fürnbergs erschien im Leipziger Verlag Faber und Faber unter dem Titel „Lebenslied“ ein Band mit Gedichten. Als Herausgeberin hatte Verlagschef Elmar Faber Fürnbergs Tochter Alena gewonnen. Sie war 1947 in Prag geboren worden und wirkte von 2004 bis 2013 als Professorin für Sprechen an der Leipziger Musikhochschule Felix Mendelssohn Bartholdy. Mit ihrem Ruf nach Leipzig kam der Flügel ihres Vaters in die Familie ihres Sohnes.

Hochzeitsgeschenk der Schwiegereltern

Das Instrument hat seine eigene Jahrhundertgeschichte. Als Louis Fürnberg und Lotte Wertheimer 1937 in Prag heirateten, bekam das junge Paar von den wohlhabenden (Schwieger)-Eltern den Flügel als Hochzeitsgeschenk. 1939 wurden sie von den deutschen Faschisten inhaftiert, sie kamen wieder frei, emigrierten unter abenteuerlichen Umständen bis nach Palästina, weitere Familienmitglieder wurden in den Konzentrationslagern der Nazis ermordet. 1946 aus Jerusalem zurück in Prag, konnte Fürnberg den Flügel aus fremder Hand auslösen, übrigens im Tausch gegen das Auto des Schwiegervaters, der mit seiner Frau nach Südamerika auswandern musste.

Der Blüthner-Flügel von Louis Fürnberg steht heute in der Könneritzstraße bei der Familie seines Enkels. Quelle: Kempner

„Mozart-Novelle“ und „Lied der Partei“

Fürnberg war von 1949 bis 1952 Kulturattaché der CSR in der DDR. In den Wirren der Zeit, unter anderem mit den stalinistischen Slansky-Prozessen, siedelte er 1954 mit seiner Familie aus Prag nach Weimar über, wo er als stellvertretender Direktor der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätte der klassischen deutschen Literatur wirkte.

„Für Alena“ betitelte er ein Gedicht, das er 1954 verfasst hatte: „Liebstes, Kleinstes, – wenn ich nicht mehr bin / wirst du traurig sein, ich weiß es gut / du bist mehr von mir als Fleisch und Blut, / wo ich ende, bist du mein Beginn …“ Mit solchen Worten ist an einen Dichter/Schriftsteller (zu seinen bekanntesten Prosawerken gehört die „Mozart-Novelle“) zu erinnern, der zu Unrecht oft mit seinem „Lied der Partei“ – neben dem Text stammt auch die Komposition von ihm, unnachahmlich interpretierte es Ernst Busch – und seiner kommunistischen Überzeugung in Zusammenhang gebracht wird.

Lebenswichtiges Instrument für einstigen Barpianisten

Für Fürnberg war sein Flügel, wie seine Tochter weiß, „lebenswichtig“. Als junger Mann war er Barpianist, er komponierte und vertonte Lieder und trat mit seiner Spieltruppe „Echo von Links“ im Sudetengebiet mit Liedern und Rezitationen gegen den aufkommenden Faschismus auf. Sein Leben war eins von Kampf, Demütigungen, Exil und politischer Instrumentalisierung. An ihn erinnert aber auch der Flügel, einst gebaut in Leipzig und hier noch immer bespielt. Wenn das Fenster des Musikzimmers in der „Kö“ offen steht und der Straßenlärm doch mal schweigt, kann man ihn klingen hören.

Von Thomas Mayer