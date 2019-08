Leipzig

Es soll eine entspannte Ballonfahrt bei Sonnenuntergang werden: Von Leipzig-Lößnig startet am Sonntagabend ein Heißluftballon mit sechs Passagieren und einem Piloten an Bord. Über Großpösna und Holzhausen schwebt das Luftgefährt in Richtung Völkerschlachtdenkmal. Dort endet die Fahrt jedoch nach rund einer Stunde unplanmäßig: Der Pilot muss auf einem Weg neben dem „See der Tränen“ landen. Ohne Probleme bringt der 48-Jährige seinen zwei Quadratmeter großen Korb samt Ballonhülle sicher zu Boden. Viele Anwohner und Schaulustige, die Zeugen des Geschehens werden, fragen sich: Was ist hier passiert?

Thermik zwang Piloten zur Landung

Pilot Danny Gulich erinnert sich im Gespräch mit LVZ.de an die aufregenden Minuten am Himmel über Stötteritz. „Wir sind gegen 19.30 Uhr am Silbersee gestartet und in der Höhe mit einer Windgeschwindigkeit von etwa zehn Kilometern pro Stunde Richtung Südwesten gefahren“, erzählt der 48-Jährige, der in Leipzig sein eigenes Ballonreise-Unternehmen betreibt. Als Gulich in den tieferen Flug übergeht, dreht plötzlich der Wind. „Der Ballon wurde in Richtung Innenstadt gezogen. Da das Gas nur für zwei Stunden ausreicht und wir schon fast eine Stunde unterwegs waren, musste ich landen“, erklärt der erfahrene Firmenchef.

Im Landeanflug: Danny Gulich ließ seinen Heißluftballon am Völki sinken. Quelle: privat

Der Ballon schwebt am Völkerschlachtdenkmal vorbei und sinkt gegen 20.30 Uhr langsam zu Boden. „Ich musste tief fliegen, um eine geeignete Landefläche zu finden. Die breiten Wege am Wasserbecken vor dem Denkmal waren dafür perfekt. Dort war der Wind mit etwa vier Kilometern pro Stunde auch nur sehr schwach“, berichtet Gulich. Er ist bereits seit knapp 20 Jahren in der Branche tätig und wirbt auf der Homepage seines Unternehmens damit, Passagiere auch von zu Hause abzuholen. Voraussetzung: eine 70 mal 70 Meter große Freifläche und ein Einverständnis des Eigentümers.

Polizei rückte an

Man könnte mit dem Ballon praktisch überall landen, auch auf Straßen oder in Gärten, so Gulich. „Wenn man bei schwieriger Thermik eine geeignete Landefläche findet, muss man dann auch runter.“ Alle Passagiere und auch der Ballon hätten die Landung am „Völki“ heil überstanden. Die Polizei, die von Anwohnern informiert wurde, musste nicht eingreifen. „Es war eine ganz normale Landung, keine Notlandung“, betont der Ballonpilot. Mitten in der Stadt komme so etwas gar nicht so selten vor.

Danny Gulich (48) ist bereits seit knapp 20 Jahren Heißluftballonpilot. Quelle: privat

Das bestätigt Kevin Scheinpflug, Pilot bei Sachsen Ballooning, dem größten Rundfluganbieter aus Leipzig. „Der Wind alleine bestimmt bei uns das Ziel, da kann es auch mal etwas brenzlig werden“, weiß der 29-Jährige, der seit 2006 als Pilot tätig ist. Auch er erlebte schon spektakuläre Landungen. Im Sommer vergangenen Jahres setzte Scheinpflug mit seinem Ballon in der Kleingartenanlage an der Russischen Gedächtniskirche auf. „Das sieht spektakulär aus und ist es auch für die Passagiere. Den Piloten kostet eine solche Landung aber Nerven. Auch die Bergung ist hinterher nicht so einfach.“

Landung wäre auch auf dem Markt möglich

Mithilfe eines Seils, das vor der Landung heruntergelassen wird, könne jeder Ballon auch auf kleinsten Flächen sicher den Untergrund erreichen. Eine Bodencrew steht hierfür im ständigen Kontakt mit dem Piloten. „Im Notfall können aber auch Schaulustige helfen und das Seil greifen“, erklärt Scheinpflug. Ein Ballon könne so auch auf dem Augustusplatz oder dem Markt landen – entsprechende Thermik vorausgesetzt.

Nach der Landung wurde der Ballon mit einem Hänger abtransportiert. Quelle: privat

Ausgewiesene Notlandeplätze für Heißluftballons gibt es in Leipzig nicht. Die Piloten verfügen über eine allgemeine Landeerlaubnis in der Stadt, die bei Gefahr auch das Landen auf Kreuzungen ermöglicht.

Wichtig sei in solchen Fällen jedoch, dass vorab Strom- und Oberleitungen der Straßenbahn abgestellt werden, so Scheinpflug. Bei Spannungsüberschlägen könne es aufgrund der Gasflaschen an Bord lebensgefährlich werden.

Mindestwindgeschwindigkeit gibt es nicht

Die Piloten von Sachsen Ballooning entschieden sich am Sonntag dafür, ihre Ballons aufgrund der schwachen Winde am Boden zu lassen. Dann seien ohnehin nur kurze Touren möglich, an denen die Passagiere wenig Freude hätten.

Eine Mindestwindgeschwindigkeit gibt es für Heißluftballonfahrten nicht – wohl aber eine Obergrenze. Gestartet werden darf nur bis 15 Kilometern pro Stunde. Übrigens auch neben dem „Völki“: Im Wilhelm-Külz-Park startet Sachsen Ballooning regelmäßig zu seinen Rundflügen.

Von Robert Nößler