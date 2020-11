So kann Weihnachten unter Corona-Bedingungen gefeiert werden

Leipzig

Die Großeltern einladen oder doch lieber nur auf einen Spaziergang treffen? Dürfen wir gemeinsam singen und was bringt die Quarantäne vor den Feiertagen? Weihnachten unter Corona-Bedingungen wirft viele Fragen auf. Auch wenn Bund und Länder sich auf eine Lockerung der Corona-Regeln über die Feiertage geeinigt haben, bleibt die Unsicherheit. Gefeiert werden darf offiziell im engsten Freundes- und Familienkreis mit maximal zehn Personen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht dazu. Wie sinnvoll sind diese Bestimmungen aus medizinischer Sicht und was ist zu beachten, um das Risiko bei Familienfeiern so gering wie möglich zu halten? Die LVZ hat die Leiterin der Virologie am Leipziger Universitätsklinikum Dr. Corinna Pietsch gefragt.

Die Kontaktbeschränkungen werden über die Feiertage gelockert. Es dürfen sich maximal zehn Personen treffen. Ist das aus medizinischer Sicht tragbar?

Die geplanten Lockerungen über die Feiertage sind sicher eine politische Entscheidung, die wohl vor allem dazu beitragen soll die Gesamtakzeptanz der Eindämmungsmaßnahmen zu erhöhen. Gerade weil uns allen die Weihnachtsfeiertage besonders wertvoll sind und es vielen zu der Zeit doppelt schwer fallen würde sehr strikte Kontaktverbote einzuhalten. Aus rein epidemiologischer Sicht trägt jedoch jeder zusätzliche Sozialkontakt – egal ob wochentags oder an Feiertagen – statistisch immer dazu bei, dass es zu einer Zunahme der Infektionsfälle kommt. Und diese zusätzlichen Fälle schlagen sich, mit etwas Zeitverzug, auch in der Erkrankungshäufigkeit der Bevölkerung und schließlich in den Bettenbelegungszahlen der Intensivstationen nieder. Leider ist der Spielraum dessen was unsere Krankenhäuser schultern können nicht unendlich – und derzeit auf dem Weg dahin aufgebraucht zu werden. Wir sind deshalb alle in der Pflicht auch an den Feiertagen verantwortungsvoll zu handeln.

Welche Hygieneregeln sind bei einer gemeinsamen Weihnachtsfeier zu beachten?

Wichtig ist, dass Personen, die selbst Erkältungssymptome haben oder in deren unmittelbarer Umgebung solche aktuell aufgetreten sind, lieber zuhause bleiben. Alle anderen treffen sich vorzugsweise draußen an der frischen Luft. Idealerweise mit Mund-Nasen-Schutz und Abstand. Muss es doch unbedingt der Innenraum sein, ist es überdies wichtig, mehrmals pro Stunde die Luftmassen im Raum durch Stoßlüften zu erneuern. Regelmäßiges Händewaschen (bei Ankunft, vor dem Essen, nach dem Schnäuzen oder dem Toilettengang usw.) sollte sowieso selbstverständlich sein. Hingegen ist eine häufige Desinfektion von Oberflächen der häuslichen Umgebung bei ausschließlicher Teilnahme von gesunden Personen in aller Regel nicht erforderlich.

Macht es einen Unterschied, wie lange der Familienbesuch dauert?

Ja, es macht einen Unterschied. Befinden sich infizierte Personen mit auf der Feier, steigt das Risiko einer Übertragung der Viren mit der Zeit. Je länger also die Sozialkontakte andauern, desto wahrscheinlicher kommt es auch zu Infektionen.

Sollten Großeltern und andere Personen aus der Risikogruppe dieses Jahr lieber nicht mitfeiern?

Aus rein virologischer Sicht empfehle ich, dass sie nicht mitfeiern. Wir alle stimmen aber sicher darin überein, dass niemand an den Feiertagen einsam und allein sein sollte. Ein Mittelweg könnte sein, sich mit den Großeltern oder Personen aus der Risikogruppe in ganz kleiner Runde zu treffen. Und dabei besonders gut die Hygieneregeln einzuhalten. Soweit sie mobil sind auch gerne wieder draußen. Klassisches Telefonieren oder Videotelefonie kann direkten Sozialkontakt vielleicht nicht ersetzen – aber vielleicht das Warten auf diesen erleichtern. Ist das möglich, könnte man doch offen besprechen zum Wohle aller das gemeinsame Feiern zu verschieben auf einen Zeitpunkt, wenn die Infektionshäufigkeit in der Bevölkerung niedriger ist.

Sollte auf gemeinsames Weihnachtsliedersingen lieber verzichtet werden?

Singen führt genau wie sehr lautes Sprechen dazu, dass sich besonders viele Aerosole in der Raumluft ansammeln und ausbreiten. Diese winzig kleinen schwebenden Flüssigkeitspartikel können Viren enthalten. Atmen wir sie ein, können wir uns infizieren. Und beim kräftigen Singen atmen wir besonders tief ein. Deshalb gilt: Wenn gemeinsam gesungen werden mag, dann am besten draußen. Oder mit großzügigem Abstand und offenen Fenstern.

Was bringt eine freiwillige Vor-Weihnachts-Quarantäne und wann sollte diese beginnen?

Ist man dabei tatsächlich absolut konsequent, kann man dadurch das Infektionsrisiko für die anderen gen Null senken. Um sehr sicher zu sein, müsste man aber durchgängig symptomfrei sein und die Quarantäne mindestens 14 Tage durchhalten. Gleichwohl wird aber auch eine kürzere Zeitspanne helfen Risiken zu senken. Auch hier gilt, dass jeder nicht-stattgefundene Sozialkontakt die Situation für alle verbessert und Gefährdungen mindert.

Einige Experten empfehlen zweimal am Tag Gurgeln mit Kamillan – oder Erwachsene auch mal mit einem Whisky. Ein probates Mittel, damit mögliche Viren erst gar nicht in den Rachenraum eindringen?

Das bringt leider nichts. Zum einen gelangen diese Mittel – auch bei sehr intensivem Gurgeln – gar nicht ausreichend in den unteren oder hinteren Rachenraum. Zum anderen sind die Viren viel zu schnell in ihren Zielzellen, als dass zweimaliges Gurgeln am Tag einen Effekt hätte.

Stellt eine längere Anreise zur Familie mit Bus oder Bahn ein zusätzliches Risiko dar?

Das kommt sehr darauf an, wie sich diese gestaltet. Ist es in Bus und Bahn sehr beengt und stickig, besteht natürlich ein Risiko, sich auf der Fahrt anzustecken. Ehe man dann selbst infektiös für andere ist, wird es ein paar Tage dauern.

Sollte vor dem Zusammentreffen mit der Familie ein Corona-Test gemacht werden?

Nein, in aller Regel nicht. Vielmehr ist es wichtig, darauf zu achten, dass niemand Erkältungssymptome hat und dass man die Hygieneregeln einhält. Die aktuellen Testkapazitäten werden zudem dringend für die Testung von Erkrankten und Kontaktpersonen bei Ausbrüchen benötigt.

Befürchten Sie einen Anstieg der Corona-Neuinfektionen nach den Feiertagen im Januar?

Das ist aktuell noch schwer einzuschätzen. Vieles hängt davon ab, welche Eindämmungsmaßnahmen in den Bundesländern und den Landkreisen tatsächlich verordnet werden. Und vor allem ist entscheidend, dass wir alle uns auch daran halten – und wenn immer es geht, aus purer Vernunft heraus, sogar mehr als das Geforderte umsetzen.

Von Lilly Günthner