Großpösna

Wenn am Donnerstag das zehnte Highfield-Festival am Störmthaler See startet, reisen mehrere zehntausend Besucher gleichzeitig an. “Die großen Anreisewellen erwarten wir am Donnerstagnachmittag und am Freitagnachmittag“, sagt Steffen Gehder, Sprecher des Highfield-Festivals.