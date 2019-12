So lässt die Stadt Leipzig ihren Schlobachshof verlottern

Leipzig

Lange Zeit gehörte der Schlobachshof im nördlichen Auenwald zu den beliebtesten Ausflugszielen der Leipziger. Auf dem 14 Hektar großen Areal gab es Kindertheater und Konzerte, Brot und Kuchen aus dem Backofen – vor allem aber viele Pferde, Ponys, Sattelbauchschweine, Federvieh, Ziegen und einen lautstarken Esel zu bewundern.

In drei Jahren fast nichts passiert

Bekanntlich musste die Betreiber-Familie Stanuschewski aber nach zwei Hochwasser-Flutungen das Handtuch werfen.Im Oktober 2016 erwarb die Stadt Leipzig den Hof bei einer Zwangsversteigerung – für reichlich eine Million Euro. Seitdem ist vor Ort fast nichts passiert.

Nirgendwo ein Mensch zu sehen: Offene Tore und viel Müll prägten bei einem LVZ-Besuch das Bild von Schlobachshof. Quelle: Jens Rometsch

Jedenfalls nichts Gutes. Stattdessen sei es jüngst immer öfter zu Plünderungen und Vandalismus gekommen, beklagt der Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg. Kein Wunder: Hinweisschilder wie „Betreten verboten“ würden fehlen, das Eingangstor sei nicht verschlossen, so Ortsvorsteher Denis Achtner ( CDU). „Einige Menschen denken offenbar, es handele sich um niemandes Eigentum.“

Angst vor Brandstiftern

Trotz mehrerer Hinweise an die Kommune und erster Anzeigen bei der Polizei gab es vor Ort keine Verbesserungen. Mitte November reichte das Böhlitzer Gremium daher einen Stadtratsantrag für „sofortige Verkehrssicherungsmaßnahmen auf Schlobachshof“ ein. Der Ortschaftsrat sei „in außerordentlich großer Sorge, dass durch das Nichthandeln der Stadt als Eigentümer der Zerstörung des Areals und der denkmalgeschützten Gebäude Tür und Tor geöffnet ist. Es ist eine Frage der Zeit, bis es dort brennt!“

Tatsächlich erinnert das Gelände in der Lützschenaer Straße 200 stark an eine Geisterstadt. Alle Tore standen offen, als sich die LVZ dieser Tage dort umschaute. Nirgendwo war ein Mensch zu sehen. Dafür fanden sich jedoch viele Müllhaufen, alte Fernsehapparate, Kühlschränke, Waschmaschinen, Heizkörper, halbe Fahrräder und Schrottautos. Fenster waren zerstört oder offen, viele Türen trugen Einbruchsspuren.

Weg bis zur Reithalle offen

Ungehindert war es möglich, bis in die Reithalle zu spazieren, wo im einstigen Café Hubertus noch Kunstblumen und Geschirr auf den Tischen standen. Plötzlich knallte es mehrfach, weil ein in der Reithalle gefangener Waldkauz immer wieder gegen die Dach- und Seitenfenster flog. Die LVZ informierte sofortdie Leipziger Wildvogelhilfe, deren Fachleute die großen Seitenfenster öffneten und tote Mäuse als Köder in die Freiheit auslegten. Nach drei Tagen – am letzten Sonnabend – fand der Waldkauz endlich aus der Falle heraus.

Frühere Betreiberfirma „geduldet“

Zufall oder nicht: Nach einer LVZ-Anfrage bei der Stadt dauerte es nur 24 Stunden bis zu einem Vor-Ort-Termin zweier kommunaler Ämter. Im September seien die letzten Mieter im Schlobachshof ausgezogen, lautete darüber hinaus die Antwort aus dem Rathaus. Aus Rücksicht auf die Bewohner habe man „übergangsweise geduldet“, dass eine Firma von Birgit Stanuschewskidas Gelände weiter bewirtschaftet und im Besitz behält – obwohl Familie Stanuschewski dort bereits Ende 2018 weggezogen war.

Abrisse sollen im Januar starten

Bei dem Ortstermin der Ämter am vergangenen Donnerstag sollten nun auch gleich Warnschilder wie „Betreten verboten“ aufgestellt sowie „die endgültige Besitzübernahme und Sicherungsmaßnahmen“ vereinbart werden, erklärte das Rathaus außerdem zu der LVZ-Anfrage.

Auch Elektroschrott lagert auf dem städtischen Gelände in Böhlitz-Ehrenberg unter freiem Himmel – inmitten eines Naturschutzgebietes sowie Hochwasserschutzpolder der Burgaue. Quelle: Jens Rometsch

Ab Januar 2020 will die Stadt alle nicht denkmalgeschützten Gebäude auf dem Gelände abreißen. Es sind mindestens elf Stück, dazu gehören auch die Reithalle und die großen Pferdeställe. Wie berichtet, sind die geplanten Abrisse eine ökologische Ausgleichsmaßnahme für das neue Industriegebiet Seehausen II, wo der Nivea-Hersteller Beiersdorf AG eine Fabrik für Kosmetik und Körperpflegemittel plant. Auf dem früheren, landwirtschaftlichen Versuchsgut an der Lützschenaer Straße blieben demnach nur gut ein halbes Dutzend kleinerer Gebäude übrig – im wesentlichen rings um den gepflasterten Platz mit der Sonnenuhr.

Zukunftskonzept mit Verspätung

Ein Zukunftskonzept für den 1920 eröffneten Schlobachshof wollte die Kommune eigentlich bereits bis Ende 2017 vorlegen. Trotz mehrmaliger Nachfragen durch die Ratsfraktion der Grünen ist das bis heute noch nicht geschehen. Das Amt für Stadtgrün und Gewässer arbeite noch an einer Vorlage zu diesem „sehr komplexen, auch technisch nicht einfachem Thema“, teilte das Rathaus gegenüber der LVZ mit. „Als Zielkorridor ist 2020 vorgesehen.“

Böhlitzer fordern Mitsprache ein

In Böhlitz-Ehrenberg wird gemunkelt, die Stadt wolle in den verbleibenden Gebäuden lediglich ein Auenwald-Informationszentrum unterbringen – wahrscheinlich als Außenstelle der Auenwaldstation in Lützschena. Der Ortschaftsrat fühlte sich schon bei den Plänen für die Abrisse übergangen. Auf seinen Antrag hin beschloss der Stadtrat Ende Oktober, dass die Abrisse mit dem künftigen Nutzungskonzept „korrespondieren“ müssen – also erst erfolgen dürften, wenn das Nutzungskonzept beschlossen ist.

2011 und 2013 war der Schlobachshof überflutet worden. Um Leipzig und Halle vor Hochwasser zu schützen, ließ die Stadt das Nahleauslassbauwerk öffnen und damit die Burgaue samt dem historischen Gehöft fluten. Quelle: Andre Kempner

Auch dabei fordern der Ortschaftsrat und ein erst Anfang 2019 gegründeter Verein zur Erhaltung des Schlobachshof Mitspracherechte. „Wir wollen dort wieder einen Bauernhof mit Tieren und pädagogischen Angeboten“, betont die Vereinsvorsitzende Karla Amm. Im Rahmen einer Öko-Landwirtschaft könnten dort künftig Kühe, Pferde und andere Nutztiere zu erleben sein, auch für Kindergartengruppen und Schulklassen aus der Großstadt.

Farmerstil der 1920-er Jahre

Fortbildungen, Ausstellungen oder vielleicht eine Vereinsgaststätte – es gebe ein breite Palette von Möglichkeiten. Zum Beispiel seien dabei auch Arbeitsplätze für Menschen mit psychosozialen Erkrankungen oder mit körperlichen Behinderungen vorstellbar: etwa als Tierpfleger, Gärtner oder in der Küche. „Schlobachshof in seinem englischen Farmerstil der 1920-er Jahre ist ein wichtiger Teil von Böhlitz-Ehrenberg und unbedingt erhaltenswert“, sagt sie.

Von Jens Rometsch