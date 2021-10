Leipzig

Mit einer hundertprozentigen Pachterhöhung hat die Leipziger Stadtverwaltung im vergangenen Jahr tausende Bürgerinnen und Bürger auf den Plan gerufen, deren private Garagen auf städtischem Grund stehen. Die Garagengemeinschaft Mockau-Ost hat eine Initiative gegründet, um ein Bündnis aller Betroffenen zu schmieden – 20 Vereine mit 2700 Garagen haben sich ihnen bereits angeschlossen. Mit Unterstützung des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) ist es inzwischen gelungen, die Ratsfraktionen der Linken, der CDU und der Grünen für ihren Kampf gegen die Pläne der Kommune zu sensibilisieren.

Wie entstanden die Garagenhöfe?

Die Erregung ist vor allem deshalb groß, weil die meisten privaten Garagenbesitzer ihre Gebäude zu DDR-Zeiten mit enormen Schwierigkeiten errichtet haben. „Die Schuttberge waren meterhoch“, erzählt zum Beispiel Dieter Stelzer, wie es Ende der 1970er-Jahre in Mockau-Ost begann. „Wir sind ihnen mit Hacken, Spaten und Schippen zu Leibe gerückt. Maschinen gab es ja nicht. Jeder hat hier 400 bis 1000 Stunden freiwillig gearbeitet.“

Leipzigs damalige Stadtplaner hatten das Areal zur Verfügung gestellt, weil sie den ruhenden Verkehr aus dem Mockauer Neubaugebiet holen wollten. Als das Gelände beräumt war, wurde der Komplex in Eigenregie geplant, erschlossen und das Baumaterial für die Garagen mit eigenem Geld gekauft. „Wir haben dann die Garagen selber gemauert“, so Stelzer. „Als wir fertig waren, hat uns die Stadt für den Grund und Boden eine moderate Pacht von 55 DDR-Mark im Jahr in Rechnung gestellt. Das war fair.“

Was geschah nach 1990?

Nach der Wende gründeten die Garagenbesitzer Vereine und brachten ihre Anlagen weiter in Schuss. Zäune, Toren und Türen wurden gebaut, häufig auch moderne Schließanlage sowie Videoüberwachungen installiert und Toiletten errichtet. Auch die Verkehrsflächen wurden hergerichtet und Winterdienst organisiert. Besonders große Garagenvereine wie Mockau-Ost haben sogar professionelle Verwaltungssoftware angeschafft. Mit ihrer Hilfe kann mit wenigen Klicks überprüft werden, wer zum Beispiel seine Pacht/Miete gezahlt hat. „In die Werterhaltung unseres Garagenkomplexes haben wir in den letzten drei Jahrzehnten fast eine Million Euro investiert“, sagt Norbert Bänsch, der Vorstandsvorsitzende der Garagengemeinschaft Mockau-Ost.

Wie entstand der aktuelle Konflikt?

Die vom Stadtrat verfügte hundertprozentige Pachtanhebung traf die Garagengemeinschaften wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Waren bis dahin 122 Euro Jahrespacht gefordert worden, sind jetzt im Schnitt 240 Euro plus sechs Euro Betriebskosten fällig. Einige Mitglieder des Garagenhofes Mockau-Ost haben auch Erhöhungen auf 250 Euro und mehr erhalten, obwohl sie gleich große Flächen nutzen. „Die Erhöhungsschreiben mussten innerhalb von nur drei Wochen akzeptiert werden“, schildert Bänsch. Wer dies nicht tat, dem wurde eine Kündigung und der Verlust seiner Garage angedroht. „Das hieß: Akzeptiere die Pachterhöhung oder wir enteignen dich“, so Bänsch. Das Rathaus hat auch den seit 1997 bestehenden Verwaltervertrag mit dem Verein zum 31. Dezember 2020 gekündigt und mitgeteilt, dass das Liegenschaftsamt die Verwaltung selbst übernimmt.

Das sind Leipzigs größte Garagenkomplexe 1. Garagengemeinschaft Leipzig Mockau-Ost (719 Mitglieder) 2. Garagenverein Walter Stoecker (257) 3. Garagengemeinschaft Thekla II (202) 4. Garagengemeinschaft Leipzig Mockau-West I (174) 5. Garagengemeinschaft Volksgartenstraße (153) 6. Garagengemeinschaft Theklaer Straße (132) 7. Garagengemeinschaft Faradaystraße (91) 8. Garagengemeinschaft GN III Fritz-Simon-Straße (89) 9. Garagengemeinschaft Krönerstraße (85) 10. Garagengemeinschaft Poserstraße 23-45 (82) 11. Garagengemeinschaft Friedrich-Wolf-Straße (80) 12. Garagengemeinschaft Bahndamm Anger-Crottendorf (80) 13. Garagengemeinschaft Brünner-/Ratzelstraße (73) 14. Garagengemeinschaft Augustiner Straße (70) 15. Garagengemeinschaft Pohlestraße (63) 16. Garagengemeinschaft Thekla I (Erweiterung) (60) 17. Garagengemeinschaft Leipzig-Südost (57) 18. Garagenverein Paul-Flechsig-Straße (46) 19. Garagengemeinschaft Ortsverlegung Magdeborn (35) 20. Garagengemeinschaft Gotenstraße (12)

Weil ihre Vorstöße im Leipziger Rathaus versandeten, haben sich die Mockauer mit dem Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) zusammengetan. Er gewährt ihnen Rechtsschutz und hat auch schon erfolgreich in anderen ostdeutschen Städten die Interessen von Garagenbesitzern gewahrt. „Die Stadt hat hier unheimlich viel Porzellan erschlagen“, meint Hagen Ludwig, Präsidiumsmitglied des VDGN.

Wie könnten Lösungen aussehen?

Die Vereine fordern jetzt, dass die Stadt die Pachterhöhungen aussetzt, bis alle offenen Fragen geklärt sind. Auch die neue Pachthöhe müsse auf den Prüfstand und ein dafür von der Stadt erarbeitetes Gutachten allen zugeleitet werden, heißt es. Die geplante Umsatzsteuererhebung müsse unterbleiben, weil diese bei Nutzung von Grundstücksflächen nicht anwendbar sei. Gleichzeitig müssten alle Betroffenen und die Stadt Leipzig zusammenkommen und einen Garagen-Entwicklungsplan erarbeiten. „Wir wollen wissen, wo mit den Pachten und den Standorten die Reise hingeht“, sagt Bänsch. „Die Belastungen müssten „vorhersehbar“ und „tragbar“ sein. „Mittel- und langfristig brauchen wir Planungssicherheit für die Entwicklung intelligenter und belastbarer Konzepte der Flächennutzung auch und vor allem in ökologischer Hinsicht wie zum Beispiel die Solarstromgewinnung und die Installation von Ladestationen für E-Fahrzeuge.“

Das Rathaus hat inzwischen angekündigt, die ersten vier Garagenhöfe zu schließen. Betroffen sind zwei Garagenhöfe in der Paunsdorfer Geutebrückstraße mit 81 beziehungsweisen 47 Garagen, in der Bremer Straße in Gohlis mit 118 Garagen und in der Bautzener Straße in Schönefeld mit 104 Garagen. Die Flächen würden als Wohnungsbaustandorte benötigt, heißt es im Rathaus. Die privaten Garagenbesitzer sind fassungslos. Ihre Autos würden künftig das Parkchaos in den Stadtvierteln ringsum noch mehr verschärfen, warnen sie. Offen ist, ob sie eine Entschädigung für ihre Garagen erhalten oder auch noch die Abrisskosten für diese tragen müssen.

Was geschieht aktuell?

Angesichts dieser Entwicklungen liegen bei vielen Betroffenen Garagenbesitzern die Nerven blank. „Mich stört, dass die Stadt in ihrem Erhöhungsschreiben auch gleich noch weitere Erhöhungen angedeutet hat“, spricht Rentner Dieter Stelzer aus, was viele denken. „Wir sind doch hier alles kleine Leute.“ Für fast alle Betroffenen steht auch fest, dass sie einen Rauswurf aus ihren selbst errichteten Garagen nicht kampflos hinnehmen werden. „Wir alle kennen hier ­viele Leute“, meint Stelzer. „Wenn die Politik so mit uns umgeht, wird das bei den nächsten Wahlen Folgen ­haben.“

Bänsch & Co. haben sich deshalb vor der jüngsten Bundestagswahl an die Leipziger Kandidaten gewandt und ihre Hilfe eingefordert. Besonders gut sei man mit den Amtsinhabern und Bewerbern Sören Pellmann (Linke) und Jens Lehmann (CDU) ausgekommen, heißt es. Diese hätten sehr glaubhaft versichert, sich für die Garagenbesitzern einzusetzen. Weil beide auch mit den Stimmen der Leipziger Garagenbesitzer ihre Direktmandate für den Bundestag gewonnen haben, wird jetzt mit ihrer tatkräftigen Hilfe bei der Lösung der Probleme mit der Stadtverwaltung gerechnet.

Verhandlungen hinter den Kulissen

Bereits vor der jüngsten Bundestagswahl hatte sich Pellmann, der Fraktionschef der Partei Die Linke im Leipziger Stadtrat ist, an Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) gewandt. Mehr als 10 000 Leipziger würden Garagen nutzen, die sich auf städtischem Grund befinden, hat er argumentiert und mit Nachdruck vorgebracht: Eine angemessene juristische und ökonomische Bewertungen sichere den Rechtsfrieden und die Glaubwürdigkeit der Leipziger Kommunalpolitik.

Die Linken unterstützen auch einen Vorstoß von Garagenbesitzern, im Garagenhof Mockau-Ost ein Pilotprojekt mit erneuerbaren Energien zu starten. „Der Klimaschutz ist in aller Munde“, sagt Stadtrat Volker Külow (Linke) und kritisiert, dass die Stadtverwaltung seit Monaten keine positive Stellung zu diesem Projekt bezieht. Angesichts der aktuellen Klimaentwicklung sei das Leipziger Verwaltungshandeln „ausgesprochen zäh“, kritisiert Külow öffentlich.

Die CDU-Fraktion hat im Stadtrat eine neue „Garagenkonzeption“ beantragt. Die Stadtverwaltung habe den Nutzern Pachtverträge vorgelegt, die „einer Enteignung gleichkommen“, heißt es zur Begründung. „Erst eine Garagenkonzeption versetzt die Stadtverwaltung und die Garagenhofpächter in die Lage, langfristig zu planen und sich für Sonderprojekte wie Photovoltaik-Anlagen zu engagieren. Jena, Potsdam und Chemnitz zeigen mit ihren Konzeptionen, dass dies die Zusammenarbeit deutlich erleichtert und verlässlich macht“, argumentieren die Christdemokraten. Mit einer Abstimmung im Leipziger Stadtrat wird im Dezember 2021 gerechnet.

Von Andreas Tappert