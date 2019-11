Leipzig

Bis einschließlich Donnerstag sind die Leipziger Gewässer nur noch eingeschränkt nutzbar. Der Grund: Aktuell wird die jährliche Funktionsprobe am Palmengartenwehr durchgeführt. „Um die beiden Walzen und die seitlichen Schutzanlagen auf ihre Funktionalität prüfen zu können, muss die Wehranlage vollständig geöffnet werden“, so die Landestalsperrenverwaltung. Dadurch komme es zur Absenkung des Wasserspiegels in Weißen Elster, Elsterflutbett, Pleißeflutbett, Elstermühlgraben und Karl-Heine-Kanal sowie zu einer vorübergehenden Unterbrechung des Zuflusses der Kleinen Luppe. Zeitweise sei außerdem mit erhöhten Fließgeschwindigkeiten und Strömungen zu rechnen. Aus Sicherheitsgründen dürften diese Gewässer an diesen Tagen nicht genutzt werden.

Die Hintergründe der Funktionsprobe sowie das Vorgehen der Landestalsperrenverwaltung erklären wir im Video:

von LVZ