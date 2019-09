Leipzig

Fast ein Jahr lang hat es in Leipzig keine so anhaltenden Regenfälle gegeben wie seit Sonntagabend. Ungewöhnlich ist das aktuelle Wetter laut Deutschem Wetterdienst (DWD) trotzdem nicht. „Das ist kein besonderes Ereignis“, sagte Cathleen Hickmann vom DWD. Der Grund: Zwar habe es seit den Abendstunden durchgeregnet. Die Mengen seien in und um Leipzig mit etwa 8 Litern pro Quadratmeter in den vergangenen 24 Stunden dennoch gering. Anders sei das beispielsweise im Vogtland. Dort fielen mehr als 30 Liter.

In den vergangenen Monaten ist flächendeckender und langanhaltender Regen allerdings selten gewesen. Im sächsischen Bergland hatte der DWD zuletzt im Mai und Juni vor Dauerregen gewarnt. In Leipzig ist das fast ein Jahr her - für die Region rund um die Messestadt habe der Wetterdienst am 23. September 2018 zwischen 14 und 4 Uhr von Dauerregen gesprochen. „Damals hat es stärker geregnet als jetzt“, so Hickmann. 25 Liter pro Quadratmeter seien in dieser Zeit gefallen.

Auch wenn es in Leipzig der Vorhersage nach noch bis zum Nachmittag weiter regnen soll, ist das trübe Wetter wohl nicht von Dauer. „Schon in der Nacht zu Dienstag soll das Tief abziehen“, so Hickmann. Auch die Temperaturen werden dann etwas freundlicher – am Dienstag sind bis zu 20, am Mittwoch bis zu 23 Grad möglich.

Von jhz