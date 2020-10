Leipzig

Immer wieder klagten Familien über lange Wartezeiten beim Elterngeld, machten Stadträte Druck auf die Stadtverwaltung. Inzwischen sind die Bearbeitungszeiten rückläufig. Nach Angaben des Dezernats von Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) müssen Familien in Leipzig noch mehr als einen Monat aufs Elterngeld warten. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Anträge betrug 2019 und in den ersten neun Monaten dieses Jahres 34 Kalendertage. Anfang 2017 waren es dagegen noch doppelt so viele.

7317 Erstanträge von Januar bis September

Wie das Dezernat auf eine Anfrage der Linksfraktion im Stadtrat mitteilte, wurden in den ersten neun Monaten 7317 Erstanträge auf Elterngeld gestellt. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 9686 Anträge (2018: 9923 Anträge, 2017: 10 303 Anträge).

Külow : „Tendenz zeigt in die richtige Richtung“

Linken-Stadtrat Volker Külow gegenüber der LVZ: „Die Tendenz zeigt in die richtige Richtung. Aber es wäre erstrebenswert, wenn wir die Bearbeitungszeit auf unter einen Monat drücken könnten.“ Auch sei die Elterngeldbehörde personell mit 16,5 Stellen so ausgestattet, dass sie die eingehenden Anträge zeitnah bearbeiten könne. Gerade Menschen, die Hartz IV beziehen, seien auf die Leistung angewiesen, so Külow.

Fehlende Antragsunterlagen sorgen für Verzögerungen

Eine wesentliche Ursache für Verzögerungen bei der Auszahlung des Elterngeldes sieht die Stadtverwaltung in unvollständigen Anträgen. So fehlten in 80 Prozent der Fälle Unterlagen, die erst nachgefordert werden mussten. Beratungen vor Ort sowie die Möglichkeit der Antragstellung über das Online-Portal „ElterngeldDigital“ verringerten zwar den Umfang der Nachforderungen, „können diese aber aufgrund der Komplexität des Gesetzes und unter Berücksichtigung des Einzelfalls nicht ausschließen“.

Zur Überbrückung der Bearbeitungszeit verweist das Felthaus-Dezernat auf das Mutterschaftsgeld, das im Regelfall noch in den ersten acht Wochen nach der Geburt gewährt wird, sowie auf den so genannten Arbeitgeberzuschuss. In sozialen Härtefällen gebe es auch Unterstützung vom Jobcenter.

Monatsbruttoeinkommen der Eltern liegt im Schnitt bei 3135 Euro

Das durchschnittliche Bruttoeinkommen der Familien, die im vergangenen Jahr in Leipzig Elterngeld beantragt haben, lag bei 3135 Euro im Monat. In einem Fall hatte der Antragsteller ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von mehr als 300 000 Euro.

