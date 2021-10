Leipzig

„Hunde, Katzen und Fische sind im Saal an der Leine zu führen.“ Ein Schild weist am Eingang zum Conne Island auf so ungefähr die einzige Einschränkung für „nicht-menschliche Tiere“ hin. Dort hat das Bündnis „Vegan in Leipzig“ am Wochenende mit einem Budget von gut 5000 Euro seinen ersten Tierrechtskongress ausgerichtet. Wegen Corona standen nur 250 Plätze zur Verfügung. Sie waren seit Wochen ausgebucht.

Tierrechte sind keine Menschenrechte. „Wir wollen kein Wahlrecht für Schweine“, stellt Organisatorin Tina Stibbe klar. Vielmehr gehe es darum, Tiere als Mitlebewesen statt als Ware zu verstehen. Die 32-jährige Biochemikerin gehört zum gemeinnützigen Verein „Pro Lebensglück“, der den sogenannten Nutztieren ein unnützes Dasein ermöglichen möchte. Zum Beispiel auf Lebenshöfen, auf denen Kühe keine Milch mehr geben und Hühner keine Eier mehr legen müssen, um am Leben zu bleiben.

Darf man Legebatterien mit der Shoah vergleichen?

Zum Bündnis „Vegan in Leipzig“ gehören weitere Gruppen: Die „Tierbefreier*innen Leipzig“ und „Animal Liberation Leipzig“ wollen Tiere aus Laboren und Schlachthäusern holen, „Animal Rebellion Leipzig“ und das „Peta Zwei Street Team Leipzig“ machen mit spektakulären Protestaktionen auf tierisches Elend aufmerksam. Die Ernährungsorganisation „ProVeg international“ wirbt für einen pflanzlichen Lebensstil und hat ebenfalls eine Ortsgruppe in Leipzig. „Auf dem Kongress kommen wir miteinander ins Gespräch“, erklärt Tina Stibbe. „Einige kennen sich seit Jahren aus den sozialen Medien, aber treffen sich zum ersten Mal richtig.“

Viele der Kongressbesucher verfolgten die Vorträge nicht im Saal, sondern per Livestream draußen an der frischen Luft. Quelle: Dirk Knofe

17 Vorträge an zwei Tagen haben sich die Besucherinnen und Besucher angehört – im Saal und per Live-Übertragung in den Conne-Island-Garten. Sie haben diskutiert: Ist es gut, dass neuerdings auch Wurstkonzerne vegane Kost vertreiben, weil es damit für die Masse einfacher wird, auf Fleisch zu verzichten? Oder handelt es sich um den kapitalistischen Ausverkauf der Bewegung? Und ist es legitim, Legebatterien mit der Shoah zu vergleichen? „Nein“, betont Marcel Sebastian. Der auf Vernichtung ausgelegte Antisemitismus der Nationalsozialisten, so der Hamburger Soziologe, weise viel mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten mit der Züchtung von Lebewesen auf, um mit ihrem Tod Geld zu verdienen.

Landwirtschaft ändern, um Ökosysteme zu retten

Das Kongressmotto wiederum schlägt den Bogen zur Klimakrise: „Tierbefreiung trifft auf Klimagerechtigkeit“. Die Massentierhaltung kann es mit ihren Treibhausgas-Emissionen längst aufnehmen mit Industrie und Kraftfahrzeugverkehr. Der „Förderkreis biozyklisch-veganer Anbau“ macht sich dafür stark, Gemüse ohne tierischen Dünger zum Wachsen zu bringen, ohne Pestizide sowieso. „Wir müssen die Landwirtschaft ändern, wenn wir Ökosysteme retten wollen“, erklärt Anja Bonzheim von dem Verein. Wer all die Infostände durchgeackert hat, kann sich noch ein T-Shirt bedrucken lassen. „Schlachthöfe zu Bibliotheken“ steht auf einem Plakat. Nur wer keine Kartoffeln mag, hat ein Problem: Kürbis-Kartoffelsuppe, Wirsing-Kartoffelpfanne und Pommes stehe auf der Speisekarte zur Wahl.

Tierrechte sind keine Menschenrechte, aber sie sind mehr als Tierschutz. „Tiere haben Gefühle, sie empfinden Schmerzen“, sagt Stibbe. „Sie haben das Bedürfnis nach sozialer Interaktion und das Recht darauf, glücklich zu sein“ – so wie die Menschen, als sie spätabends nach all den Vorträgen im Conne Island ihre Kongressparty feiern.

Von Mathias Wöbking