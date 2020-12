So lief der letzte lange Einkaufstag vor Weihnachten in Leipziger Supermärkten

Leipzig

Der Parkplatz bei Globus in Wachau ist riesig und nur von einer erhöhten Position zu überschauen. Doch an diesem nieseligen Mittwoch vor Weihnachten ist hier schon kurz nach 9.30 Uhr kaum noch ein Platz frei. Es ist ja auch nahezu die letzte Chance, vor den Feiertagen Kühlschrank und Vorratskammer aufzufüllen – wenn man dies nicht gerade an Heiligabend, wenn überwiegend bis 14 Uhr geöffnet ist, auf den letzten Drücker erledigen will. In anderen großen Einkaufsmärkten der Stadt sieht es ganz ähnlich aus. Es wirkt fast schon wie Normalität, doch der Corona-Lockdown ist trotz übervoller Einkaufswagen allgegenwärtig.

Silke Wündsch verbringt Weihnachten mit ihrem schwer kranken Mann. Quelle: Kempner

„Es ist schon sehr voll und nervt natürlich etwas“, sagt Silke Wündsch (47), die mit ihren Einkäufen gerade ihr Auto ganz hinten auf dem Globus-Parkplatz erreicht hat. „Da ich arbeiten musste, blieb mir nur der heutige Tag, um alles für die Feiertage zu besorgen.“ Dabei hatte sie schon den Rat der Geschäftsleitung beherzigt und war außerhalb der stark frequentierten Zeiten, die nachmittags und abends liegen, einkaufen gegangen. Weihnachten werde sie mit ihrem schwer kranken Mann allein verbringen, berichtet Silke Wündsch. „Wir hätten auch ohne Corona deshalb keinen Besuch haben können.“

Ulrike Beyer und Torsten Zetzsche wollen das Beste aus der Situation machen. Quelle: Kempner

Am Hit-Markt auf der Alten Messe ist es am Vormittag ebenfalls schwer, einen Parkplatz zu finden. Lange Warteschlangen am Eingang, so wie es noch im Frühjahr vor vielen Supermärkten zu beobachten war, sind allerdings nicht zu sehen. „Es war eigentlich vergleichsweise entspannt“, sagen Ulrike Beyer (51) und Torsten Zetzsche (53), die gerade den Feiertagseinkauf hinter sich gebracht haben. Sie bereiten sich angesichts der besonderen Umstände in diesem Jahr auf ein eher besinnliches Fest vor. So kämen aufgrund der Pandemie nicht wie sonst alle Familienmitglieder zu Besuch, sondern nur ein Teil. „Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen“, so das Paar, „man muss ja optimistisch bleiben.“

Trubel bei Kaufland in der Dresdner Straße. Quelle: Kempner

Fast schon Alltag herrscht am frühen Mittag bei Rewe in der Tarostraße. Freie Parkplätze gibt es noch, der Eingangsbereich ist staufrei. Auch hier war den Kunden, wie in anderen Märkten auch, empfohlen worden, die frühen Morgen- oder späten Abendstunden zum Einkauf zu nutzen. Trubel hingegen bei Kaufland in der Dresdner Straße: Die Mall ist voll, aber es gibt kein Gedränge, alles wirkt gut organisiert.

Regelrecht beschaulich geht es in der kleinen Konsumfiliale in der Zittauer Straße im Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf zu. Um möglichst viele Kundenwünsche zu erfüllen, seien am Dienstag noch einmal die Regale mit frischer Ware aufgefüllt worden. „Wir sind gut vorbereitet“, verrät die stellvertretende Filialleiterin Kathrin Gelbhaar (50). Auch darauf, dass manche Kunden angesichts des Corona-Ausnahmezustands gereizter sind als sonst. „Die meisten sind ja wirklich freundlich und verständnisvoll“, so Gelbhaar. „Aber es gibt auch einige, die nicht verstehen wollen, dass sie einen Einkaufswagen nehmen und eine Maske tragen müssen.“

Kathrin Gelbhaar vom Konsum in der Zittauer Straße: Am Tag zuvor wurden die Regale noch einmal mit frischer Ware aufgefüllt. Quelle: Kempner

Der Laden mit dem überaus netten Personal ist vor allem für die unmittelbare Anwohnerschaft ein riesiger Vorteil. „Was glauben Sie, wie froh ich bin, dass es dieses Geschäft hier gibt“, meint eine 80-jährige Rentnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Ich kann ja nicht mehr zum Einkaufen irgendwohin fahren.“ Und für Weihnachten habe sie auch hier alles besorgen können. „Ich feiere ja dieses Jahr ganz allein“, so die Seniorin. „Die Kinder kommen mich nämlich nicht besuchen. Sie sagen, dass sie die Oma nicht in Gefahr bringen wollen.“

Von Frank Döring