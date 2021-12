So lief die Impfung für Kinder ab fünf Jahren im Leipziger Herzzentrum ab

Leipzig

Es hat einer zähen Verhandlung bedurft. Begeistert von der Vorstellung, sich impfen zu lassen, waren Anna und Franz nämlich ganz und gar nicht. „Gestern beim Abendbrot habe ich die beiden überzeugt“, berichtet Martin Lacher, Vater der Beiden. Deshalb standen die Acht- und der Sechsjährige am Mittwochmittag im Herzzentrum des Helios-Parkklinikums Leipzig, um die Oberarme frei zu machen. Das Krankenhaus ist sachsenweit das erste, das Impfungen für Fünf- bis Elfjährige anbietet.

In größerem Rahmen werden frühestens ab der kommenden Woche die Spritzen für die bislang jüngsten Impflinge im Freistaat aufgezogen. Zeitlich vorlegen kann das Helios, weil es den sogenannten „Off Label Use“ nutzt: Statt zu warten, bis die verdünnten Biontech-Dosen geliefert werden, dosiert das Ärzteteam die Portionen selbst – mit grünem Licht von der Landesärztekammer. „Weil das keinen Unterschied macht und der Bedarf an Impfungen sehr hoch ist, haben sich unsere Ärztinnen und Ärzte dazu entschieden“, informiert Klinik-Sprecher Stefan Möslein.

Lesen Sie auch Impfen für Kinder: Das müssen Sie darüber wissen

Zeitfenster genau vermessen

Kaum hatte das Helios sein Angebot kommuniziert, hallte ein breites Echo zurück. Innerhalb kurzer Zeit waren alle für diese Woche möglichen 170 Termine vergeben, allein am Mittwoch waren es 72. Warteschlangen entstehen in der vierten Etage des Herzzentrums trotzdem nicht, weil die Zeitfenster sehr genau vermessen wurden. Auch Anna und Franz kommen schnell dran. „Ein bisschen Angst habe ich schon“, gibt die Achtjährige zu, und ihrem Bruder ist das Unbehagen vor dem Stich leicht von den Augen abzulesen.

Kinderarzt Nepomuk Nilson lässt mit seiner unbekümmerten Art bei beiden ein wenig Luft raus. „Die meisten Kinder sind ziemlich ruhig, nur wenige schieben Panik“, berichtet er, „es geht ja auch schnell vorbei.“ Nach nicht einmal drei Umdrehungen des Sekundenzeigers können die beiden Geschwister ein entspanntes Wörtchen mitreden. „Ich hab nur kurz einen Piks gespürt“, sagt Franz und macht das, was jedem frisch geimpften Sprössling zusteht: Aus der Entschädigungs-Schale fischt er eine Tüte Weingummi, die ebenfalls (gl)impflich davon gekommene Anna entscheidet sich für Schokolade.

Nach dem Piks gibt es zur Belohnung eine Süßigkeit für die Kinder. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Zwischen 8 und 14 Uhr empfängt Nilson Angemeldete aus allen Generationen. Von der neu hinzugekommenen Klientel bekommt er schon am ersten Tag viel Dankbarkeit in Form von Worten und gemalten Bildern zurück. „Es sind sogar Familien aus Zittau und Berlin gekommen“, sagt er. „Vor allem die Eltern von jungen Risikopatienten betonen, wie glücklich sie sind, weil es ihnen den Druck nimmt.“

Die in der Kinderkardiologie Behandelten bekommen in diesen Tagen ebenfalls eine Spritze, wenn die Erziehungsberechtigten einwilligen. Versorgt werden aber auch diejenigen, die keiner Risikogruppe angehören. Für die nächste Woche wird die Klinik neue Impftermine bekanntgegeben, kündigt Klinik-Sprecher Möslein an. Medizinische Bedenken, Fünf- bis Elfjährige zu spritzen, gibt es laut Sächsischer Impfkommission keine. „Zudem sind Nebenwirkungen fast immer gering, meist vertragen Kinder das Vakzin besser als Erwachsene“, merkt Arzt Nepomuk Nilson an.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Frage der Solidarität“

Martin Lacher ist froh, dass seine Kinder in wenigen Tagen immunisiert sein werden. Er weiß um kritische Stimmen dazu, die auch aus seinem Umfeld kommen, „doch die Studien dazu sprechen eine klare Sprache, ich mache mir keine Sorgen.“ Der Kinderchirurg an der Uniklinik ist überzeugt davon, „dass wir die Pandemie nur kontrollieren können, wenn die Impfungen quer durch die Altersstufen gehen. Kinder erkranken zwar kaum, können jedoch trotzdem Andere anstecken. Das ist eine Frage der Solidarität.“

Dann ziehen die Lachers ihre Jacken über und verabschieden sich. Schließlich gilt es, Vereinbarungen aus den vorabendlichen Verhandlungen umzusetzen. Denn Anna und Franz haben der Impfung nur unter einer Bedingung zugestimmt. Der Vater klärt auf: „Sie wollten Bratwurst und Pommes.“

Infos zu Impfungen stehen auf der Seite www.helios-gesundheit.de/kliniken/leipzig-herzzentrum, Vereinbarungen sind nur telefonisch unter 03411495254 und 03411495253 möglich.

Von Mark Daniel