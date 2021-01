Leipzig

Die befürchteten Silvester-Krawalle blieben in diesem Jahr am Connewitzer Kreuz aus – aber dafür brannten in der Silvesternacht in Leipzig mehrere Fahrzeuge der Bundeswehr aus. Auch in den vergangenen Jahren gab es zum Jahreswechsel in der Stadt bereits mehrfach Anschläge auf Bundeseinrichtungen, so zum Beispiel auf die Außenstelle des Bundesgerichtshofes und des Generalbundesanwalts in der Karl-Heine-Straße.

Mehrere Bundeswehr-Fahrzeuge in Flammen

Die Ermittlungen zum aktuellen Anschlag auf Bundeswehrfahrzeuge stehen noch am Anfang. Man könne noch nichts zum Ausmaß der Schäden und zur Schadenshöhe sagen, hieß es in der Nacht bei der Polizei. Die Brandmeldung sei um 22.07 Uhr eingegangen, die Autos hätten auf dem Hof eines Mercedes-Autohändlers an der Torgauer Straße gestanden.

Auch die Lindenauer hielten sich an das Böllerverbot auf dem Lindenauer Markt. Quelle: Christian Modla

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Leipzig den wohl ruhigsten Silvesterabend seiner Geschichte erlebt. Kurz nach 21 Uhr machte die Stadt sogar einen gespenstischen Eindruck: Wo sich normalerweise Autokarawanen in Richtung Innenstadt stauten, waren nur vereinzelte Fahrzeuge unterwegs; auch auf den Fußwegen, auf denen normalerweise Scharen junger Leute das Nachtleben genießen, gab es nur vereinzelte Spaziergänger. Die zur Böller-Verbotszone erklärte Innenstadt war weitgehend verweist, ebenso die Verbotszone Lindenauer Markt. Nur in den Seitenstraßen wurden ab und an vereinzelt Böller gezündet und Raketen abgebrannt – was dort nicht verboten war. „Die Leipziger halten sich an die Einschränkungen“, lautete bis zu diesem Zeitpunkt die Einschätzung von Polizeisprecher Olaf Hoppe.

Party am Connewitzer Kreuz fiel aus

Am Connewitzer Kreuz war die Leipziger Polizei mit einem Großaufgebot angerückt. Auf dem Platz waren großflächig Hamburger Absperrgitter aufgebaut, an dunklen Ecken war spezielle Leuchttechnik errichtet worden und in den Seitenstraßen standen Dutzende voll besetzte Mannschaftswagen. Doch außer einigen wenigen Passanten unternahm niemand den Versuch, auf dem Connewitzer Kreuz zu feiern.

Auf dem Connewitzer Kreuz wurde nicht geböllert – dafür aber direkt an den Grenzen dieser Böller-Verbotszone Quelle: Christian Modla

Feuerwerk am Rande der Böllerverbotszone

Punkt Mitternacht wurde aber an den Grenzen dieser Böller-Verbotszone ein riesiges Feuerwerk gezündet. Hunderte Raketen stiegen in den Himmel über Connenwitz und auf den Straßen explodierten Böller. Die alternative Connewitzer Szene hatte sich offenbar entschlossen, in diesem Jahr in den Straßenzügen rund um den Herderpark zu feiern – Zusammenstöße mit der Polizei blieben bis Redaktionsschluss aus.

Was war in der Eisenbahnstraße los? Dort sollen über hundert Menschen gezündelt haben. Quelle: Christian Modla

Dafür gingen in der Nacht Berichte ein, dass in der Eisenbahnstraße rund hundert Personen Feuer entzündet haben sollen. Die eintreffenden Polizeikräfte hätten davon aber nichts mehr entdeckt, hieß es in der Polizeidirektion Leipzig.

Von Andreas Tappert