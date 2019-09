So lief die erste Montagsdemo in Leipzig vor 30 Jahren ab

Leipzig

Es ist Montag, der 25. September 1989. Die Stimmung in der Stadt ist angespannter denn je. Man trifft sich zum Friedensgebet. Die Andachtsstunde wird diesmal von Pfarrer Christoph Wonnebergerund der von ihm gegründeten Arbeitsgruppe Menschenrechte gestaltet. Wonneberger hält die Predigt, von der die, die dabei gewesen sind, noch heute sagen, sie ist „der eigentliche Aufruf zur schon bald folgenden Friedlichen Revolution“.

Wonneberger vor 30 Jahren in St. Nikolai: „Mit Gewalt ist der Mensch durchaus zu ändern. Mit Gewalt lässt sich aus einem ganzen Menschen ein kaputter machen … Ich bejahe das staatliche Gewaltmonopol. Ich sehe keine sinnvolle Alternative dazu. Aber – erstens: Staatliche Gewalt muss effektiv kontrolliert werden, gerichtlich, parlamentarisch und durch uneingeschränkte Mittel der öffentlichen Meinungsbildung.“

Langer Beifall, so etwas haben die Friedensgebetsteilnehmer noch nie gehört. Wonneberger: „Staatliche Gewalt muss sinnvoll begrenzt sein: Unser Land ist nicht so reich, dass es sich einen so gigantischen Sicherheitsapparat leisten kann.“ Der Pfarrer entsinnt sich der von ihm verehrten polnischen Dichter und Denker, er zitiert Stanislaw Jerzy Lec, der zwar in der DDR nicht auf dem Index steht, aber nur Kennern der Szene ein Begriff ist: „Die Verfassung eines Landes sollte so sein, dass sie die Verfassung des Bürgers nicht ruiniert.“

Christoph Wonneberger. Quelle: André Kempner

Gebet für Freunde in Haft und Aufruf zur Gewaltlosigkeit

In der Fürbitte der Andacht wird für jene Freunde gebetet, die an diesem Tag in Haft sitzen, die Seligpreisungen tragen neben Wonneberger die Bürgerrechtler Johannes Fischer, Frank Richter und Christoph Motzer vor: „Unselig sind, die auf Gewalt setzen, sie werden einen Trümmerhaufen vererben. Unselig sind, die Gewalt anwenden, sie werden sich und das Land ruinieren. Unselig sind, die ihren Führungsanspruch mit Gewalt durchsetzen wollen, das Land wird sie enterben. Selig sind die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die den Mut haben, der Gewalt sanft entgegenzutreten, sie werden ein bewohnbares Stück Erde vererben. Selig sind, die auf Gewalt verzichten, das Land wartet auf sie. Selig sind die bewusst Gewaltlosen, ihnen kann man das Land anvertrauen. Selig sind die sanft Mutigen. Sie werden das Land besitzen.“

Noch führt der Weg nicht zur Runden Ecke

Zum Ende des Friedensgebets fassen sich die Menschen an den Händen, sie ziehen hinaus, singen die Internationale und Pete Seegers „We Shall Overcome“. Draußen schließen sich 5000 die eigene Angst besiegende Menschen dem Zug an, man läuft über den Ring Richtung Hauptbahnhof und bis zum Konsument-Kaufhaus, skandiert „Neues Forum zulassen“. Noch wagt man aber nicht den Weg zur „Runden Ecke“.

Laut eines Berichts der SED-Bezirksleitung waren durch die hohe Zahl der Friedensgebetsteilnehmer die Sicherheitsbestimmungen nicht gewährleistet, die Menschen seien aufgeputscht gewesen. Im SED-Bericht steht fast schon kapitulierend: „Die Bewegung wäre nur durch den Einsatz von polizeilichen Hilfsmitteln zu verhindern gewesen.“

In der Leipziger Volkszeitung war tags darauf unter der Überschrift „Ordnung gestört“ zu lesen: „Am Montagabend kam es im Leipziger Zentrum zu nicht genehmigten, ungesetzlichen Zusammenrottungen, die die öffentliche Ordnung störten und den Verkehr zeitweise beeinträchtigten. Durch das besonnene und zurückhaltende Verhalten der Sicherheitskräfte blieb diese neuerliche Zusammenrottung mit eindeutig antisozialistischer Tendenz begrenzt.“

25. September, 19 Uhr, Promenaden Hauptbahnhof: „Heute vor 30 Jahren – Vortrag, Film, Zeitzeugengespräch“. Eine Veranstaltung des Museums in der Runden Ecke.

Von Thomas Mayer