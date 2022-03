So präsentiert sich Leipzig auf Immobilienmesse in Cannes

Leipzig

Mit attraktiven Ansiedlungsflächen im Gepäck will sich die Region Leipzig auf der weltgrößten Immobilienmesse in Cannes präsentieren. Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt die Mipim (Marché International des Professionnels de l’immobilier) nun wieder vom 15. bis 18. März 2022 in die südfranzösische Hafenstadt ein.

Die achtgrößte Stadt in Deutschland habe dafür einen Stand gemeinsam mit der Invest Region Leipzig GmbH (IRL) und privaten Unternehmen organisiert, so IRL-Geschäftsführer Michael Körner. „Gemeinsam vertreten wir die gesamte Region mit ihren vielen Investitionsvorhaben und Chancen.“

Dritter Platz bei Ranking der Financial Times

Die Leipziger Delegation könne mit großem Selbstbewusstsein an die Côte d’Azur reisen, meinte Clemens Schülke, Kommissarischer Leiter des Wirtschaftsdezernates der Messestadt. Kaum ein anderer Standort ziehe so viele junge Menschen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren an. Allein das gewerbliche Investitionsvolumen auf dem Immobilienmarkt habe im Jahr 2021 bei 734 Millionen Euro gelegen und damit – trotz Pandemie – auf dem Niveau der Vorjahre.

In Bad Lausick plant die Kappis-Gruppe einen großen Generationenpark mit Wohnungen, Gewerbe, Pflege und Kita. Quelle: Kappis-Gruppe

In einem Ranking der britischen Financial Times habe die Wirtschaftsregion Leipzig jüngst mit ihrem Zukunftskonzept überzeugt. Sie belegte den dritten Platz unter allen europäischen Metropolen. Schülke und Körner führten das auch auf eine moderne Strategie zur Zusammenarbeit des Oberzentrums mit den angrenzenden Landkreisen Leipzig und Nordsachsen zurück.

KSW plant Neubau am Lindenauer Markt

In Cannes werde „auf einer der attraktivsten Flächen mit eigener Terrasse und Hafenblick“ am Stand „German Cities & Regions“ (R8.D24) für die Leipziger Region geworben. Dort gewähre Leipzigs Wirtschaftsförderung auch Einblicke in ihre Planungen für den EnergyCity Campus in Thekla, das Industriegebiet „Radefelder Allee West“ am Flughafen sowie die BioCity auf der Alten Messe.

Im Leipziger Stadtteil Thekla soll ein EnergyCity Campus auf 13 Hektar Gewerbeflächen entstehen. Quelle: Amt für Wirtschaftsförderung

Bei den privaten Partnern stelle beispielsweise die Kappis-Gruppe ihre künftigen Generationenparks in Großpösna und Bad Lausick vor. Beide Projekte vereinen auf mehreren Hektar eine gemischte Wohnbebauung mit Flächen für Gewerbe, Pflege und Kita. Über ebenfalls zwei Vorhaben informiere am Stand in Cannes die KSW GmbH. Dabei gehe es um einen „Green.Campus“ mit sieben Hektar für Wissenschaft und Gewerbe im Umfeld des Leipziger Kohlrabizirkus, außerdem um einen Neubau für Wohnen und Gewerbe am Lindenauer Markt, so Geschäftsführer Jörg Zochert.

Von Jens Rometsch