So sehen Leipzigs neue Wartehäuschen aus

Lokales Betreiberwechsel - So sehen Leipzigs neue Wartehäuschen aus Solaranlagen und Moos auf den Dächern, Bambus auf den Bänken. Ab dem 1. Juli bekommt Leipzig 900 neue Wartehäuschen an Bus- und Straßenbahnhaltestellen. Am Donnerstag präsentierte der neue Betreiber seine Entwürfe.

So sehen sie aus: Rund 900 Wartehäuschen an LVB-Haltestellen in Leipzig werden bis 2020 erneuert. Quelle: RBL Media