So sehen die ersten neuen Sozialwohnungen in Leipzig aus

Auch im Neubaubereich werden nun die ersten Sozialwohnungen in Leipzig fertig. Das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung (AWS) lud die Presse am Montag extra zu einer Besichtigung nach Lindenau ein, wo in der Lionstraße 8 ab Ende Januar 2020 sieben solcher Zwei-Raum-Wohnungen bezogen werden können. Sie verfügen über 53 bis 59 Quadratmeter und sind barrierefrei erreichbar.

Stadt will Teil der Kosten übernehmen

Die geförderten Quartiere unterscheiden sich in keiner Weise von den 21 anderen Wohnungen in dem Haus, das in den letzten 21 Monaten nahe der Kreuzung Lützner/Zschochersche Straße entstanden ist, betonte Amtsleiter Frank Amey. Er wartete zugleich mit einer Überraschung auf.

Demnach will sich die Stadt Leipzig ab 2020 finanziell am Bau von Sozialwohnungen beteiligen. „Ziel ist, dass die Kaltmiete in den geförderten Neubauten auch künftig 6,50 Euro beträgt“, erklärte Amey. Ein entsprechender Beschlussvorschlag für den Stadtrat sei bereits in Arbeit.

Bisher zahlt alles der Freistaat

Hintergrund: Bisher zahlt nur der Freistaat Sachsen einen Zuschuss (3,50 Euro pro Quadratmeter) an die Bauherren. Da deren Kosten jüngst von umgerechnet 10 Euro Miete auf 10,50 Euro gestiegen sind, müssten ab 2020 für neue Förderprojekte eigentlich 7 Euro kalt festgeschrieben werden. Die 50 Cent Differenz wolle nun die Stadt finanzieren – falls der Freistaat nicht doch noch seine Förderbedingungen ändert, erläuterte der Amtsleiter.

Aus 50 Cent werden 5310 Euro

50 Cent klingt nicht viel. Als Rechenbeispiel herangezogen, würde das jedoch für eine 59-Quadratmeter-Wohnung über den gesamten Förderzeitraum von 15 Jahren eine Summe von 5310 Euro bedeuten, die die Stadt aus ihren Steuereinnahmen aufbringen müsste. Wer einmal eine geförderte Wohnung ergattert hat, braucht dort auch dann nicht wieder ausziehen, falls sich seine Einkommenssituation erheblich verbessert.

60 000 einkommensschwache Haushalte

Leipzig zähle über 60 000 einkommensschwache Haushalte, erläuterte Amey. Etwa die Hälfte davon (alle, die nicht schon KdU-Leistungen beziehen) könnten sich um so eine schicke Neubauwohnung wie in Lindenau bewerben. Diese verfügen über Parkett, Fahrstuhl, Tiefgarage, Wanne, Dreifachverglasung, begrüntes Dach mit Photovoltaik-Anlage, Loggia oder Balkon.

Gebaut hat sie die Leipziger Firma S&T, die künftig eine der drei Gewerbeflächen in dem Neubau für ihr Büro nutzt. „An der Volbedingstraße in Mockau steht bereits ein Rohbau, in dem wir weitere acht geförderte Wohnungen schaffen werden“, sagte deren Geschäftsführer Sigfried Guder.

Großer Schwung kommt erst 2021

Die nächsten Neubau-Sozialwohnungen in Leipzig werden nach Rathaus-Angaben im Mai 2020 bezugsfertig. Mehrere Hundert Quartiere folgen im Jahr darauf – wenn der kommunale Großvermieter LWB bei seinen ersten Projekten über die Ziellinie schreitet.

Wie berichtet, hat das AWS bereits Verträge für über 1000 Sozialwohnungen abgeschlossen: im Neu- und Altbau. Bei den Altbausanierungen wurden schon vor einiger Zeit die ersten Quartiere bezogen. Dort können teilweise auch KdU-Bezieher eine geförderte Wohnung erhalten.

Wohnberechtigungsschein entscheidend

Voraussetzung ist in jedem Fall ein weißer Wohnberechtigungsschein. Den Antrag dafür erhalten Interessenten im Sozialamt der Stadt Leipzig – siehe dazu den hier folgenden Beitrag:

So kommen Leipziger an eine Sozialwohnung Premiere für Leipzig: Die ersten 33 Wohnungen mit einer Mietpreisbindung gemäß des Förderprogramms des Freistaates Sachsen sind seit Herbst 2019 bezugsfertig. Sie befinden sich in frisch sanierten Altbauten an der Gorkistraße 121, Richard-Lehmann-Straße 39 bis 43 sowie in der Georg-Schwarz-Straße 184. Die Miete von 20 dieser Wohnungen liegt im Bereich der Kosten für die Unterkunft (KdU), teilte die Stadt Leipzig mit. Sie könnten demnach auch von Menschen bezogen werden, die Grundsicherung erhalten. Die Vermietung habe bereits begonnen, hieß es weiter. „Nur Inhaber eines weißen Wohnberechtigungsscheines können sich darum bemühen – Ansprechpartner hierfür ist das Sozialamt, die Abteilung Soziale Wohnhilfe und darin das Sachgebiet Wohnraumversorgung in der Prager Straße 21. Weitere Informationen zum Wohnberechtigungsschein gibt es online unterwww.leipzig.de/wohnberechtigungsschein-beantragen.“ Der weiße Wohnberechtigungsschein ist Voraussetzung für die Anmietung jeglicher Wohnung, die nach der „Richtlinie gebundener Mietwohnraum vom 22.11.2016“ des Freistaates Sachsen saniert oder neu geschaffen wurde. Wer ihn beantragen will, muss ein Formular ausfüllen (das unter dem Link oben zum Download steht), außerdem Personalausweis/Pass, Einkommensbelege (Gehaltsnachweise der letzten zwölf Monate, Rentenbescheide, Sozialhilfebescheid, Bafög, Unterhalt und ähnliches), gegebenenfalls Schwerbehindertenausweis oder Mutterpass sowie den Mietvertrag der bisherigen Wohnung vorlegen. Den weißen Wohnberechtigungsschein erhalten nur Haushalte, die innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen liegen. Wahrscheinlich habe etwa die Hälfte der Messestädter darauf einen Anspruch, erklärte Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) mehrfach. Die geförderten Neubauwohnungen für dieses Segment sind 15 Jahre lang auf eine Kaltmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter festgeschrieben (der Vermieter erhält vom Freistaat einen monatlichen Zuschuss von 3,50 Euro pro Quadratmeter). Bei sanierten Wohnungen gibt es ebenfalls 15 Jahre lang einen Zuschuss vom Land, dessen Höhe abhängig von den Kosten der jeweiligen Arbeiten ist. Sanierte Wohnungen landen damit häufig – aber nicht immer – im Bereich der Leipziger KdU-Sätze.

