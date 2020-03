Am Bayerischen Bahnhof - So sehen die neuen Häuser in der Leipziger Kohlenstraße aus

An der Leipziger Kohlenstraße sollen bald 126 Eigentumswohnungen entstehen. Auch ein „Ideenteil“ gehört zu dem Großprojekt der privaten Leipziger Stadtbau AG zwischen dem Brauhaus am Bayerischen Bahnhof sowie der Einmündung zur Shakespearestraße.