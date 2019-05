Es war das politische Top-Thema in Leipzig – neun Tage vor der Kommunalwahl am 26. Mai. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) strebt eine dritte Amtszeit an. Inwiefern das auch mit seinen Aussichten zu tun hat, am 6. Juni zum Präsidenten des Deutschen Städtetags gewählt zu werden, erklärt er im LVZ-Interview.