So sieht eine Leipziger Schulleiterin den Lockdown

Leipzig

Die Schulen in Sachsen werden zum 14. Dezember schließen. Das bedeutet die Rückkehr zum Homeschooling bis zunächst 10. Januar 2021. Im LVZ-Interview äußert sich Heike Palluch, die Schulleiterin des Immanuel-Kant-Gymnasiums, die zugleich Vizechefin der Vereinigung der Gymnasialdirektoren Sachsens (VGS) ist, zur neuen alten Lage.

Wie ist die Stimmung an Ihrer Schule?

Anzeige

Noch gut. Ich spüre allerdings die Anspannung, die Ängste und die Sorgen von allen Beteiligten. Die Kollegen haben ihre Familien und Verwandte, die teilweise zu den Risikogruppen gehören, im Hinterkopf. Die Schüler sind in Unruhe, weil ihnen nicht klar ist, wie die nächsten Wochen und Monate ablaufen. Vor allem die Großen haben Angst mit Blick auf ihre Prüfungen.

Gibt es am Kant-Gymnasium konkrete Erfahrungen mit Corona?

Wir haben derzeit einen positiven Corona-Fall. Ansonsten eher erkrankte Eltern, die ihre Kinder dann zu Hause lassen. Montag und Dienstag haben wir jeweils eine Klasse vorsichtshalber in Quarantäne geschickt.

„Wir sind beim Homeschooling besser aufgestellt“

Nun werden die Schulen ab Montag wieder geschlossen – es gibt eine Rückkehr zum häuslichen Lernen. Wie bereiten Sie das vor?

Der Plan für ein Wechselmodell, den unser Team vorbereitet hat, liegt zwar in der Schublade. Nun wird aber ja komplett geschlossen – wir kehren zurück zum Homeschooling und sind dabei inzwischen besser aufgestellt, weil es mehr Erfahrungen sowohl bei den Lehrern als auch bei den Schülern gibt als im Frühjahr 2020. Auf jeden Fall richten wir unser besonderes Augenmerk auf die zwölften Klassen. Die Schüler hatten bereits im Frühjahr viel Ausfall oder zumindest keinen Unterricht vor Ort. Dadurch haben sie es nun schwerer als die Zwölfer des vorangegangenen Schuljahres, die besser vorbereitet waren.

Wie hilfreich ist ein Lockdown für Schulen?

Für ein ganz konsequentes Wechselmodell brauche ich im Idealfall die doppelte Anzahl von Lehrern. Die habe ich aber nicht. Präsenzunterricht und Homeschooling gleichzeitig zu bedienen, ist eine Doppelbelastung für die Kollegen und kostet viel Zeit. Deshalb ist es schon besser, wenn alle eine gewisse Zeit zu Hause bleiben. Mit dieser Gewissheit können wir uns alle besser auf die Situation einstellen. Bis zu den Weihnachtsferien wird zu Hause gelernt. Und dann können wir die Weihnachtsferien nutzen, um zu entspannen.

„Insgesamt wird derzeit zu wenig getestet“

Wie werden Sie von den Schulbehörden unterstützt?

Mit Rat, aber auch technischer Ausstattung. Probleme sehe ich im Umgang der Stadt Leipzig mit Schulsachbearbeitern, die keine Möglichkeit für Tests bekommen, obwohl sie im Sekretariat durchaus in einer gefährdeten Situation arbeiten. Dies muss sich ändern, wenn wir den Präsenzbetrieb im Januar wieder aufnehmen. Insgesamt wird derzeit zu wenig getestet. Deshalb gehe ich von einer hohen Dunkelziffer auch bei Schülern aus. Das macht vielen Angst und belastet den Schulalltag.

Welche Wünsche bleiben offen ?

Ich wünsche mir natürlich, dass wir schnell in einen normalen Regelbetrieb zurückkehren können. Die Ausnahmesituation wird wohl noch bis Ostern 2021 andauern. Was wir bis dahin brauchen, ist vor allem Stabilität bei den Planungen. Bislang mussten oft Direktoren vorpreschen, damit der Schulbetrieb nicht gefährdet ist. Entscheidungen treffen immer die Gesundheitsämter, die allerdings seit Wochen überfordert sind. Das haben wir in der Vereinigung der Gymnasialdirektoren Sachsen oft feststellen müssen. Nun herrscht wenigstens Klarheit, wie es weitergeht.

„So schwarz sehe ich die Situation nicht“

Welche Spuren hinterlässt dieses Jahr in der Bildungslandschaft?

Schulentwicklungsprozesse, etwa die Zusammenarbeit mit Elternrat und Schülerrat, sind derzeit auf Eis gelegt. Diesen Eindruck habe ich schon. Einigen Schülern sind die psychischen Belastungsstörungen bereits anzusehen. Ein gewisses Entfremden, etwa durchs Homeschooling, ist für den Schulalltag nicht schön. Da sieht man schon einige Schüler in der Pause alleine in der Ecke stehen.

Einige Experten befürchten bereits eine verlorene Generation. Ist das übertrieben?

Das sehe ich nicht so. Im Schulbetrieb ist noch eine Menge Fröhlichkeit vorhanden. Alle Lehrer bemühen sich unendlich, alles einzufangen und Defizite auszugleichen. Inzwischen sind wir auf einen Lockdown besser vorbereitet als im Frühjahr. So schwarz sehe ich die Situation, die natürlich ernst ist, daher nicht.

Zur Person Heike Palluch ist die Schulleiterin des Immanuel-Kant-Gymnasiums in der Leipziger Südvorstadt. Die städtische Bildungseinrichtung hat 830 Schüler und 70 Lehrer. Die gebürtige Leipzigerin unterrichtet Deutsch und Kunst. Die 49-Jährige ist Mutter einer erwachsenen Tochter. Seit 2010 ist die Pädagogin in der Vereinigung der Gymnasialdirektoren Sachsen (VGS) engagiert, deren Vizevorsitzende sie ist. Die Vereinigung begleitet die Sicherung der Qualität an Gymnasien und unterstützt die Arbeit der Schulleitungen.

Von Mathias Orbeck