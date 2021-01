Fragen und Antworten - So soll die Teilöffnung der Schulen am Montag in Sachsen funktionieren

Am Montagmorgen werden sich Zehntausende Jugendliche in Sachsen wieder auf den Weg zur Schule machen. Nach drei Wochen mit häuslicher Lernzeit sollen sie sich in den Bildungseinrichtungen auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten können. Wir beantworten Fragen zur Rückkehr auf die Schulbank.