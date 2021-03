Leipzig

Während Kneipen seit Monaten geschlossen und Geschäfte höchstens zum Terminshopping öffnen dürfen, ist im baden-württembergischen Tübingen mittlerweile ein Stück Normalität eingezogen. Ein ausgedrucktes Corona-Schnelltestergebnis dient den Menschen dort als Eintrittskarte in die Welt des Einzelhandels, der Gastronomie und Kultur. Auch Leipzig will das öffentliche Leben so schnell wie möglich wieder normalisieren, setzt dabei aber auf den Einsatz digitaler Technik. „Alles andere wäre eine Fortsetzung der bisherigen Zettelwirtschaft mit anderen Mitteln“, so Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD). Die LVZ hat im Rathaus nach Antworten auf die wichtigsten Fragen dazu gesucht.

Was erhofft sich die Stadt von digitalen Testnachweisen?

Sie sollen eine schrittweise und kontrollierte Öffnung von Kultur, Gastronomie, Sport, Unterhaltung und Beherbergung auf Grundlage von identitätsgesicherten und digital nachweisbaren Tagestests ermöglichen. Einfach Testergebnis vorzeigen und Zutritt erhalten.

Wann wird das Hilfsmittel zur Rückkehr in die Normalität bereitstehen?

Das ist ungewiss. Es hängt nach Rathausangaben von der Genehmigung des Freistaats ab. Denn es geht zunächst nur um Modellprojekte zur Erforschung des Infektionsgeschehenes, für die das Land Sachsen mit seiner Coronaschutzverordnung (Paragraf 8g) die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen hat. Diese begrenzten Modellprojekte, etwa für Sport- und Kulturveranstaltungen und Gastronomie, sollen darüber hinaus der diskriminierungsfreien Erprobung von Corona-Testkonzepten und digitalen Systemen zur datenschutzkonformen Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Kontaktnachverfolgung, einschließlich ihrer Übermittlung an das Gesundheitsamt, dienen. Ein solches Modellprojekt für den Bereich Sport gibt es in Leipzig beispielsweise mit den Trägern RB, DHfK und Arena. Ungewiss ist der Verlauf auch deshalb, da die Modellprojekte laut Coronaschutzverordnung nur bei einer Inzidenz von unter 100 in der jeweiligen Stadt oder dem jeweiligen Landkreis in Betrieb gehen können. Für Leipzig wird bereits nächste Woche mit einem Überschreiten dieser Grenze gerechnet.

Welche Rolle kommt Leipzig in diesen Modellprojekten zu?

Die Stadt wird die kommunalen Testzentren in die Lage versetzen, identitätsgesicherte digitale Testnachweise zu erstellen. Diese Zertifikate können dann für die Apps, mit denen die Modellprojekt-Träger arbeiten, verwendet werden. Auf Bundes- und Landesebene hat man sich bislang nicht auf einen zentralen App- oder Testnachweisstandard verständigt. Für welche App sich am Ende die Modellprojekt-Träger entscheiden, obliegt ihnen. Leipzig plant jedoch, für die Modellprojekte bis zu drei Apps zu benennen, für die digitale Schnelltestnachweise ausgestellt werden. Parallel dazu will die Stadt die Bildung von bis zu fünf Modellprojekt-Konsortien in weiteren Bereichen für Kultur, Gastronomie etc. mit jeweils 30 000 Euro unterstützen.

Werden sich die Ergebnisse von allen Schnellteststellen für die Apps verwenden lassen?

Zunächst sollen lediglich die kommunalen Testzentren der Stadt identitätsgesicherte digitale Zertifikate ausstellen, die in den ausgewählten Apps hochgeladen werden können. Der Bürger entscheidet eigenständig, in welcher App er sein Ergebnis speichert. In einem späteren Schritt könnten auch nicht kommunale Testzentren im Stadtgebiet an das System angeschlossen werden.

Welche Möglichkeiten haben Menschen, auf deren Handys die App nicht läuft oder die gar kein Handy haben?

In den kommunalen Testzentren wird es neben einem digitalen Testnachweis weiterhin auch die Ergebnisse in Papierform geben. Ob die dann allerdings ausreichen, um etwa ein Museum zu besuchen, hängt davon ab, was die jeweiligen Modellprojekt-Träger mit dem Freistaat vereinbart haben.

