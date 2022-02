Leipzig

Ob am Gemüsestand, der Zapfsäule oder im Kleidergeschäft: Oft muss man nun für alltägliche Dinge tiefer in die Tasche greifen. Von Schnäppchenjagd bis Monatskarte, Leipzigerinnen und Leipziger wissen, wie sie trotzdem an manchen Ecken sparen können.

Lieber mit der Bahn

Weil Benzin und Diesel nun so teuer sind, fährt Claudia Dübel (45) nun häufiger mit der Bahn. Quelle: André Kempner

Claudia Dübel arbeitet als Immobilienkauffrau. Die 45-Jährige ist deswegen viel unterwegs, oft auch mit dem Auto. Aufgrund der hohen Benzinpreise fährt sie nun aber häufiger mit der Bahn. „Eine Monatskarte ist billiger als täglich mit dem Auto zu fahren. Da versuche ich lieber, ein bisschen zu sparen.“ Außerdem kommen ja noch Kosten für Parkplätze dazu, die in der Innenstadt eh nicht leicht zu finden sind, merkt sie an.

Preise steigen überall

Preiserhöhungen gibt es überall, findet Rentnerin Hella Rehberg (70). Quelle: André Kempner

Doch Sprit sei nicht das einzige, wofür man zur Zeit mehr zahlen muss. „Die Inflation ist überall spürbar. Ob es im Klamottengeschäft ist oder im Fitnessstudio meines Sohnes, überall werden die Preise angezogen.“ Das findet auch Hella Rehberg. „Alle Bereiche des Lebens sind nun teurer: Lebensmittel, Bekleidung, Kraftstoff“, zählt die Rentnerin auf. „Das sind nur drei der vielen Dinge.“ Alternativen, wie zum Beispiel Bahn- statt Autofahren, seien auch nicht immer günstiger, findet die 70-Jährige.

Wochenbudget reicht nicht mehr

Ina Bäumler (60) musste das Budget für den Wocheneinkauf anpassen. Quelle: André Kempner

50 Euro war früher Ina Bäumlers Budget für den Wocheneinkauf. Heute muss die 60-Jährige mit 80 Euro planen. Sie sei ein sparsamer Mensch, sagt sie. Vor ihrer Rente habe sie hart für ihr Geld gearbeitet, zuletzt als Altenpflegerin. Geld gebe sie deswegen nicht unnötig aus. Trotzdem machen sich die Preiserhöhungen auch für sie überall bemerkbar. „Besonders Lebensmittel sind teuer geworden. Dass ein Becher Joghurt nun teils über 80 Cent kostet, finde ich wirklich viel.“

Weniger Ausgaben während der Lockdowns

Wegen der Corona-Pandemie gibt Falko Martin (33) für Freizeitaktivitäten weniger Geld aus. Quelle: André Kempner

Zumindest spare man durch die Corona-Pandemie Geld an anderen Ecken ein, findet Falko Martin. „Man geht zum Beispiel seltener Essen und gibt dadurch weniger Geld aus.“ Das gleiche hohe Miet-, Strom- und Benzinkosten etwas aus. Trotzdem wendet er ein: „Im Winter ist man oft mit dem Auto unterwegs. Da fällt es schon auf, dass wir uns für Sprit straff auf die 1,80 Euro-Marke zubewegen. Lebensmittel kosten natürlich auch deutlich mehr, vor allem wenn man auf qualitativ hochwertige Produkte achtet.“

Schnäppchenjagd und gute Angebote

Jörg Diener (52) setzt beim Einkaufen auf Schnäppchen und gute Angebote. Quelle: André Kempner

„Wer etwas haben möchte, der kauft es trotzdem. Auch wenn es teuer ist“, das findet Jörg Diener. Die Preiserhöhungen könne der 52-Jährige zum Teil nachvollziehen. „Es gab viele Lockdowns, von denen zum Beispiel die Gastronomie große wirtschaftliche Konsequenzen ziehen musste. Verständlich, dass die Preise dort nun angezogen werden müssen.“ Um hier und da doch ein bisschen zu sparen, begibt sich der Physiotherapeut beim Einkaufen nun mehr auf Schnäppchensuche.

Von Fabienne Küchler