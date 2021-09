Leipzig

Bis zu 300 Statisten werden benötigt, aber diesmal geht es nicht um einen Filmdreh. Leipziger Akteure, die sich für eine Verkehrswende und für die gerechte Aufteilung der Verkehrswege einsetzen, wollen zeigen, wie viel Straße der Mensch braucht, wenn er mit verschiedenen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Das Ganze findet zwischen 10 und 13 Uhr auf der sechsspurigen Fahrbahn vorm Hotel Astoria statt, vor der Kulisse des Leipziger Hauptbahnhofs. Der Ring bleibt am 19. September im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche einen Sonntag lang autofrei.

Auf der rot markierten Fläche soll am 19. September verglichen werden, wie viel Platz 100 Menschen einnehmen, wenn sie sich per Auto, Bus, Fahrrad oder zu Fuß fortbewegen. Quelle: Visualisierung: Verkehrswende Leipzig

Fotovergleich zum Nachdenken

Die Idee hinter dem Projekt: Es soll sichtbar gemacht werden, wieviel Platz 100 Personen im Straßenverkehr mit den verschiedenen Transportmitteln belegen. Verglichen wird mittels Drohnenfotos und -videos. Den meisten Platz im Verkehrsraum brauchen die 100 Personen, wenn sie mit ihrem eigenen Pkw unterwegs sind. Immer kleiner wird die Fläche, wenn sie sich per Nahverkehrsbus, als Fahrgemeinschaft, mit dem Fahrrad oder zu Fuß fortbewegen. Ab 10 Uhr werden sieben verschiedenen Szenarien gedreht. Für die Aufnahmen werden 100 Fußgänger, 100 Radfahrer und 54 Leute mit eigenem Pkw gesucht, plus Reserve-Mitstreiter.

Die Foto- und Filmmotive werden anschließend zur Öffentlichkeitsarbeit verwendet und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Deshalb müssen sich die Statisten vorher anmelden und ihre Einwilligung erteilen. Initiatoren des Projekts sind die Unternehmen Clevershuttle, Seecon Ingenieure, Teilauto und das Netzwerk Verkehrswende Leipzig. Mit ihrem Vorhaben greifen sie eine gleichartige Aktion auf, die 1991 in Münster stattgefunden hat.

Flächenvergleich in Münster vom Turm der Lambertikirche über den Prinzipalmarkt. Die Fotos wurden 1991 aufgenommen. Sie zeigen: Wieviel Fläche benötigen unterschiedliche Verkehrsmittel, wenn 72 Personen in die Innenstadt wollen? Ergebnis: 60 Autos brauchen 1000 Quadratmeter, Fahrräder 90 Quadratmeter und der Bus 30 Quadratmeter. Quelle: Presseamt Stadt Münster

Buntes Rahmenprogramm am autofreien Sonntag

Zum autofreien Sonntag am 19. September gibt es ein buntes Rahmenprogramm auf dem Augustusplatz und dem Ring, das die Stadt Leipzig noch gesondert vorstellen will. Wenn die Autos weg sind, können Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer, Kinder mit Rollern oder Skateboards die Straße erobern. Das Netzwerk „Verkehrswende Leipzig“ will am Nachmittag die größte „Gehzeugparade“ der Welt auf die Beine stellen und damit den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde erreichen. Um 15.30 Uhr setzt sich die „Gehzeugparade“ in Marsch. Sie führt um den halben Ring – vom Augustusplatz über Leuschnerplatz und Neues Rathaus zur Thomaskirche und durch die Grimmaische Straße zurück zum Augustusplatz. Außerdem geplant sind ein Lastenrad-Parcours, Lastenrad-Rennen für Fahrradkuriere und eine Kinder-Fahrraddemo unter Polizeibegleitung. 

Von Kerstin Decker