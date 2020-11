So viele Leipziger Corona-Tote in einer Woche wie noch nie

Leipzig

Fünf Corona-Todesfälle innerhalb von 24 Stunden hat die Stadt Leipzig am Freitag gemeldet – die Zahl markiert einen neuen Höchststand. Zuletzt waren am Mittwoch drei verstorbene Covid-19-Patienten vermeldet worden. Doch die am Freitag in Leipzig erfassten Menschen sind nicht alle zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen ums Leben gekommen.

Tatsächlich habe es einen Meldeverzug gegeben, erklärte Stadtsprecher Matthias Hasberg auf LVZ-Nachfrage. Erst wenn die Totenscheine per Post eintreffen, könne die Todesursache offiziell bestätigt werden. Tatsächlich gestorben seien die Covid-19-Patienten bereits im Laufe der Woche. Angaben zum Alter der Patienten konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

Fünf Tote auf der Intensivstation im UKL

Das Universitätsklinikum (UKL) Leipzig teilte auf LVZ-Anfrage mit, dass in dieser Woche insgesamt acht Covid-19-Patienten im UKL verstorben seien. „Es gab fünf Todesfälle auf der Intensivstation und drei weitere auf Normalstationen“, sagte eine Sprecherin. Bei den Patientinnen und Patienten handle es sich vorwiegend um ältere Menschen und Risikopatienten. Nähere Angaben zu den Verstorbenen könne auch sie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen. Im St. Georg sind Angaben einer Sprecherin zufolge in dieser Woche keine Corona-Patienten verstorben.

Mit Stand von Freitagmorgen werden aktuell 149 Covid-19-Patienten in Leipziger Krankenhäusern behandelt. Davon sind 65 Leipziger, die übrigen stammen laut Stadt aus dem Umland. Auf Intensivstationen werden 38 Menschen beatmet.

Diskrepanz bei gemeldeten Fällen

In Leipzig sind Angaben der Stadt zufolge seit Beginn der Pandemie insgesamt 31 Corona-Infizierte gestorben. Das Sächsischen Sozialministeriums (SMS) meldete hingegen bis Freitagmittag lediglich 18 Todesfälle – das ist der Stand, der laut Stadt bereits am 3. November erreicht worden war.

Eine Ministeriumssprecherin erklärte diese erhebliche Diskrepanz ebenfalls mit Meldeverzögerungen. Ärzte und Labore würden die aktuellen Covid-19-Fälle an die Gesundheitsämter melden, diese geben sie an die zuständige Landesstelle weiter.

Die an die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen gemeldeten Zahlen seien Grundlage für die vom SMS vermeldeten Fälle. „Die Meldezahlen befinden sich immer im Fluss. Am aktuellsten sind immer die Zahlen der Städte und Kommunen selbst“, so die Sprecherin. Für den konkreten Fall der abweichenden Todesfälle in Leipzig konnte keine Erklärung erfolgen.

