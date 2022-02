Leipzig

Ein Drittel der Pflegekräfte in Sachsen – das sind rund 100 000 Beschäftigte – sind derzeit noch ungeimpft. Deshalb rückt nach Bayern nun auch Sachsen von der Umsetzung des Gesetzes über die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht ab, das eigentlich Mitte März in Kraft treten soll. Denn de facto lässt sich ein Betretungsverbot für ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern, Altenpflege- oder Behindertenheimen nicht umsetzen – zumindest nicht, ohne die Versorgungssicherheit in den Einrichtungen zu gefährden.

Daten der Stadtverwaltung geben jetzt erstmals einen Überblick über den Impfstatus in den kommunalen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Leipzig. Teilweise jeder fünfte Beschäftigte verfügt demnach an den Häusern nicht über die erforderliche Immunisierung gegen Sars-CoV-2. Sie dürften also ab 16. März nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen.

Bürgermeister: Personalreserven gibt es nicht

„Personalreserven gibt es in den betreffenden Einrichtungen in der Regel nicht“, räumte Sozialdezernent Thomas Fabian am Mittwoch auf eine Antrage der Linksfraktion im Stadtrat ein. „Deshalb müssten die Träger gegebenenfalls Neueinstellungen vornehmen und vorübergehend andere Lösungen finden.“ Ein Empfehlung, die angesichts des Fachkräftemangels in Gesundheits- und Pflegeberufen ins Leere läuft.

So sieht die aktuelle Situation in den kommunalen Einrichtungen aus:

Impfstatus in kommunalen Einrichtungen

Klinikum St. Georg gGmbH (2666 Beschäftigte, unterhält Krankenhausstandorte in Leipzig-Eutritzsch, Leipzig-Grünau und Wermsdorf): 77 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vollständig geimpft (59,4 Prozent geboostert), 4,7 Prozent teilweise geimpft. Zwei Prozent sind vor weniger als drei Monaten genesen, 16,3 Prozent ungeimpft.

Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH (1100 Beschäftigte, betreibt zehn Pflegeheime mit 1300 Bewohnern): 86 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vollständig geimpft (58,8 Prozent geboostert), 3,7 Prozent teilweise geimpft, 2,7 Prozent vor weniger als drei Monaten genesen, 7,6 Prozent ungeimpft.

Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Leipzig (550 Beschäftigte, stationäre und ambulante Betreuung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen): 89,4 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vollständig geimpft (62,1 Prozent geboostert). 0,8 Prozent sind teilweise geimpft, 1,5 Prozent vor weniger als drei Monaten genesen, 8,3 Prozent ungeimpft.Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ (254 Mitarbeiter, betreibt unter anderem Pflegeheim für Menschen im Wachkoma, Zentrum für Drogenhilfe, Klinik für forensische Psychiatrie): 81 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vollständig geimpft (62,8% geboostert), 1,5 Prozent teilweise geimpft. 0,3 Prozent sind vor weniger als drei Monaten genesen, 17,2 Prozent ungeimpft.

Immer mehr Menschen in Gesundheitsberufen geben Job auf

Immer mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen geben inzwischen ihren Job auf. In Leipzig sind laut Agentur für Arbeit 31 597 Menschen in Gesundheitsberufen, darunter 15 346 in Pflegeberufen, beschäftigt. Wie viele davon wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ihren Job an den Nagel hängen, ist nicht bekannt. Allerdings haben sich von Dezember bis Januar 437 Personen in Gesundheitsberufen als arbeitssuchend gemeldet (zum Vergleich: ein Jahr zuvor waren es 310 Personen und zwischen Dezember 2019/Januar 2020 noch 264 Personen).

Von Klaus Staeubert