So war der erste Sommertag in Leipzig unter Corona-Bedingungen

Einen ersten Vorgeschmack auf den Sommer bekamen die Leipziger am Dienstag. Bei Temperaturen von bis zu 27 Grad suchten viele nach Abkühlung – zum Beispiel im Schreberbad, wo der erst am Pfingstmontag aufgestellte „Besucherrekord“ von 140 Badegästen schon am frühen Nachmittag überboten wurde.

Fast 20 Grad Wassertemperatur

„Mir persönlich sind knapp 20 Grad Wassertemperatur noch etwas zu kühl“, gestand Badleiter Thomas Makan. „Aber natürlich freuen wir uns, dass der Trend jetzt aufwärts zeigt. Wir hoffen, in den nächsten Tagen kommen noch mehr Gäste.“

Eintauchen bei fast 20 Grad Wassertemperatur können die Leipziger jetzt wieder im Schreberbad und in allen anderen Freibädern der Sportbäder GmbH. Quelle: Dirk Knofe

Bei 800 Besuchern gleichzeitig wäre im Schreberbad wegen der Corona-Regeln allerdings Schluss. Um genug Abstand auf den Liegewiesen zu gewährleisten, müssten weitere Besucher dann draußen warten, bis jemand das Bad verlässt.

Mit dem Ökobad Lindenthal und dem Kinderfreibecken „Robbe“ an der Schwimmhalle Nord sind seit 1. Juni nun erstmals in diesem besonderen Jahr alle Leipziger Freibäder geöffnet. Gegenüber 2019 haben sich die Zeiten und Eintrittspreise nicht verändert. Da die „Robbe“ mit Abwärme beheizt wird, liegt die Wassertemperatur dort nun schon bei sommerlichen 22 bis 24 Grad.

Maskenpflicht im Sanitärbereich

Vor den Eingängen weisen Mitarbeiter der Sportbäder GmbH an Info-Ständen freundlich auf die Hygiene-Regeln hin. So ist an der Kasse und in den Sanitärbereichen eine Mund-Nase-Bedeckung Pflicht. Ins gechlorte Wasser und auf die Wiese darf man indes wie immer maskenfrei. „Ich finde das alles akzeptabel“, sagte Karina (28) aus Leutzsch, die mit ihrer Schwester erstmals in diesem Jahr unter freiem Himmel baden war. Sonst arbeite sie im Kino Cinestar, das wegen der Pandemie gegenwärtig noch geschlossen hat.

Die Leipziger Studenten Nico (22), Paul (21), Max (20) und Maximilian (20) mieteten sich den Beachvolleyballplatz am Stadthafen-Areal – als aktiven Ausgleich zum Büffeln zu Hause. Quelle: Dirk Knofe

Um einen aktiven Ausgleich zum Studium zu Hause zu finden, hatten sich Nico, Paul, Max und Maximilian (alle Anfang 20) einen Beachvolleyball-Platz am Stadthafen-Gelände gemietet. Nach einer Stunde Sport in praller Sonne liefen die Kommilitonen der Uni sowie HTWK erst mal zum Elstermühlgraben, um die Beine ins Wasser zu stecken. Danach wollten sie noch den dortigen Freisitz genießen, wo ab sofort jeden Freitag von 19 bis 21 Uhr ein Konzert bei freiem Eintritt stattfindet, so Marius Vollath vom Stadthafen-Team. Am 5. Juni spielt das wortgewaltige Duo „Der Ukulelenprediger“ aus Berlin – mit Ukulele und Kontrabass.

Pfingsten erstmals alle Boote ausgebucht

An den drei Pfingsttagen waren die 80 roten Kanus neben Vollaths Büro zum ersten Mal komplett ausgebucht, auch die Boote am Zweitstandort im Scheibenholz. „Zumindest, wer an den Wochenenden ein Boot ausleihen will, sollte unbedingt vorher reservieren, um nicht leer auszugehen“, empfahl er. Möglich sei das im Internet und per Telefon.

Ein Meer von Rhododendron-Blüten ist zurzeit im Clara-Zetkin-Park zu sehen, wo viele Besucher ein schattiges Plätzchen fanden – auch auf dem Freisitz am Glashaus. Quelle: Jens Rometsch

Auch die Firma Ranaboot bietet inzwischen wieder täglich von 10 bis 18 Uhr die Flussrundfahrt „Klein Venedig“ (vom Stadthafen bis zum Plagwitzer Stelzenhaus) an. „Es wird langsam besser, aber uns fehlen noch die Tagestouristen. Für die Busunternehmen lohnen sich die Fahrten nicht, wenn jeder zweite Sitz freibleiben muss“, meinte Kapitän Michael Siebert, der das Motorboot Henriette (mit 15 Einzelsitzen) gerade für die nächste Runde startklar machte.

Zwei Eiswagen an der Sachsenbrücke

Viele Leipziger suchten sich auch ein schattiges Plätzchen im Clara-Zetkin-Park. An der Sachsenbrücke standen gleich zwei Eiswagen. Die Menschen in den Schlangen diskutierten darüber, ob die kühlen Kugeln von „ San Remo“ oder von „Bellissima“ besser schmecken. Der Park steht nun in voller Pracht der Rhododendron-Blüten. Trotz sichtbar immer trockenerer Böden werden die Bäume und Parks in Leipzig noch nicht zusätzlich gegossen, erklärte das Umweltdezernat auf LVZ-Nachfrage.

