„So was glättet die Haut“: Leipziger Ex-ASB-Chef blickt zurück

Leipzig

Halbe Sachen gab’s für Wolfgang Engel nie. Ganz oder gar nicht, das scheint das Lebens-Credo des Mannes zu sein, der vor Energie und Begeisterungsfähigkeit sprudelt wie ein Springbrunnen. Wenn der 80-Jährige über sein Engagement für den Arbeiter-Samariter-Bund Leipzig (ASB) spricht, haben Punkt und Komma nichts zu melden. Nach 26 Jahren gab er im Oktober sein Amt als Vorsitzender ab – und blickt dankbar zurück auf eine spannende Zeit.

Welche Tiefe der Abdruck von Engels Spuren beim ASB hat, lässt die Videobotschaft erahnen, die das Team anlässlich seines runden Geburtstags im April für ihn gedreht hat. Von der Geschäftsführung bis zum Küchenchef ballen sich Hochachtung und Glückwünsche. „Darüber war ich sehr gerührt“, sagt der Geehrte lächelnd. Und auch wenn ihm Auszeichnungen wie Bundesverdienstkreuz, Samariter-Ehrenkreuz in Gold oder die Goldene Ehrennadel der Stadt durchaus etwas bedeuten, wiegen sie nicht so viel wie solch eine Wertschätzung.

Ausgeprägte soziale Ader

Engel stieß 1991 zum Leipziger ASB, ein Jahr nach der Wiedergründung als parteiunabhängige Wohlfahrtsorganisation in Ost- und Mitteldeutschland. Der damalige Vorsitzende Michael Burgkhardt wusste um die ausgeprägte soziale Ader des geborenen Leipzigers und fragte ihn, ob er sich Mitgliedschaft und ehrenamtliche Arbeit vorstellen könne. Engel, beruflich als Dezernent für Planung und Technik an der Universität Leipzig gut beschäftigt, konnte.

1993 wurde er Mitglied im Vorstand und übernahm 1994 das Amt des Vorsitzenden. Scherzend bemerkt Engel: „Entweder gehst du so was mit dem Vorsatz an, in vier Jahren möglichst nicht wiedergewählt zu werden, oder du gibst alles.“ Müßig zu sagen, welche Variante er wählte, „schließlich trägt man eine hohe Verantwortung und soll was bewegen“.

Lebhafter Erzähler: Wolfgang Engel in einem Besprechungsraum des ASB Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Zahlreiche Großprojekte zu meistern

Die 1990er-Jahre waren auch für den ASB Leipzig ereignisreiche und prägend. Nach und nach wurde das Angebot auf- und ausgebaut: Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Sozialstation, Seniorenbetreuung, Pflegeheime et cetera. Ein Meilenstein in Engels Ägide bedeutete die erste Pflegeheimübernahme im Jahr 1994, das Feierabendheim „ Emma Gerbig“, sowie der spätere Ersatzneubau, das Haus „Am Silbersee“ in Lößnig.

Ein anderes Großprojekt: der 2012 eröffnete „Sonnenpark“ in Probstheida. Bei solchen Herausforderungen stand der Kalender voll mit Terminen bei Architekten, der Geschäftsführung, ging es um das Lösen von baulichen Problemen oder die Bewältigung logistischer Herausforderungen.

Ein Erfolg der jüngeren Geschichte ist das ASB-Bildungszentrum, das seit diesem Jahr offizieller ASB-Bildungsstandort für Mitteldeutschland ist. „Da war schon eine Menge Aufregung“, sagt er im Rückblick auf die vielen Projekte – und schiebt einen für ihn typischen Nachsatz aus blitzend-zwinkernden Augen hinterher: „Aber so was glättet die Haut!“

Menschen arbeiten mit Menschen

Positive Grundhaltung, Leidenschaft, Vertrauen, ein offenes Ohr für jeden – das zählt für Engel. „Hier arbeiten schließlich Menschen mit Menschen“, betont er. „Mir war immer wichtig, dass wir uns positiv von Anderen unterscheiden.“ Dazu gehöre ein Lohn, der Wertschätzung für die Mitarbeiter ausdrückt, aber auch das Kümmern um das Wohl der Mitarbeiter.

Für sein Ehrenamt opferte der Vater einer Tochter sowie mehrfache Groß- und Urgroßvater eine Menge seines Urlaubs. „Da musste auch meine Frau sehr viel Großmut beweisen“, bemerkt Engel.

Langeweile ausgeschlossen

Und jetzt, nachdem Stephan Sperling, Direktor der Bank für Sozialwirtschaft, seinen Posten übernommen hat? So richtig langweilig wird es nach wie vor nicht für den quicklebendigen Unruheständler. Dafür sorgt schon sein stellvertretender Vorsitz im ASB-Landesverbandes Sachsen und das Beraten der Thüringer Kollegen. „Kreuzworträtsel im Schaukelstuhl, das ist halt nichts für mich“, sagt er. Ist ja auch verständlich: Bekanntermaßen glättet so was nicht die Haut.

Von Mark Daniel