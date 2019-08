Leipzig

Sie lagern im Depot: historische Urkunden und Handschriften, die vom Leben unserer Vorfahren berichten. Geschrieben sind sie auf Pergament und Papier, an denen der Zahn der Zeit nagt. Einige Urkunden sind verschmutzt, geknickt oder brüchig und dadurch in ihrem weiteren Bestand erheblich gefährdet. Selbst Wasserschäden gab es schon.

Verantwortung für Kulturgut der Bürger

„Das dürfen wir aber nicht zulassen. Wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen, das Kulturgut der Bürgerschaft proaktiv zu erhalten. Die technischen Möglichkeiten dafür haben sich verändert“, sagt Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums. Die Sammlung hat gerade Geld von der Nationalen Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes (KEK) erhalten, um die Restaurierung von gut 70 Dokumenten aus der Leipziger Historie zu finanzieren. Die Koordinierungsstelle hat sich für 2019 das Motto „Prävention lohnt“ gegeben, das Leipziger Museum konnte aufgrund seiner wertvollen historischen Bestände in den Fördertopf für Archive und Bibliotheken hineinschlüpfen. „Das ist natürlich immer ein Anlass, die Dokumente neu zu sichten und inhaltlich wissenschaftlich zu erschließen“, erklärt Hartinger. Das Museum hat gut 2000 Urkunden im Bestand – aus Papier oder Pergament, mit oder ohne Siegel. Gemeinsam mit dem eigenen Etat stehen derzeit 11 000 Euro für die Restaurierung bereit.

Viele Urkunden sind schwer zu lagern, vor allem wenn verschiedene Materialien aufeinandertreffen – viele haben Siegel und textile Bänder. „Bisher waren oft mehrere Schriftstücke in einer Verpackung, meist durch Papiere getrennt. Das ist oft ungünstig, etwa wenn die Siegel eine verschiedene Größe haben“, erzählt Ines Seefeld, die Buchbinderin für Restaurierungsarbeiten. Die Idee sei, die historischen Dokumente zu vereinzeln. Große Formate bekommen einzelne Verpackungen, es gibt aber auch Schubvarianten in einem Karton. Nun werden die Pergamente zunächst gereinigt, an die ebenfalls gefährdeten Siegel kommen Sicherungshalterungen. Dadurch wird das Schriftgut geschützt, wenn der Karton bewegt werden muss.

Urkunden bislang nicht restauriert

Meist sind die Urkunden noch im Originalzustand, wurden bislang nicht restauriert. Wie die Originalstatuten der Büchsenschützen von 1715, die sich in einem Einband eines liturgischen Buches aus dem 15. Jahrhundert befinden. Oder der Ehevertrag für Ursula Scherl, eine der Töchter des Bürgermeisters Heinrich Scherl. Er verstarb 1548 und hinterließ mehr als 100 000 Gulden. „Scherl war im 16. Jahrhundert der reichste Bürger in Leipzig“, erklärt Maike Günther, die Kuratorin für Stadt- und Landesgeschichte bis 1800. Auffällig am Ehevertrag sind die zehn Wachssiegel, die auf die Zeugen der Eheschließung wie die Familien, Paten, Geschäftspartner hinweisen. „Es lohnt sich, die Siegel weiter zu erforschen, um mehr Hintergründe zu erfahren.“ Es gibt aber auch Geburts- sowie Lehrbriefe. Der Lehrbrief für Christian Benedict Gerischer – wundervoll mit einer Stadtsilhouette von Leipzig verziert –, der 1775 eine Kaufmannslehre absolvierte, gehört zu den wertvollen Pergamenten. Das Siegel befindet sich in einer Elfenbeindose.

Neue Einblicke in ältere Stadtgeschichte

„Es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen und bringt einen anderen Blick in die Sammlung“, so Kuratorin Günther. „Über die ältere Stadtgeschichte können wir schließlich nie genug wissen.“ Sogar einen Adelsbrief ohne Leipzig-Bezug gibt es. Wie der ins Museum kam, ist derzeit unklar. Am Adelsbrief hängt an einer goldenen Schnur das Siegel von Kaiser Joseph II. in einer Metalldose. Überliefert ist auch ein Lehensbrief über den Rittersitz Kleinzschocher von 1562. Hartinger: „Uns ist wichtig, die Dokumente so zu sichern, dass auch noch Generationen nach uns mit ihnen arbeiten können.“

Von Mathias Orbeck