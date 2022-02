Leipzig

Sechs Wochen vor Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist völlig unklar, wie das Gesetz konkret umgesetzt wird. Ab 16. März müssen alle Beschäftigten in Kliniken, Pflegeheimen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungs- und Pflegediensten, Geburtshäusern und anderen medizinisch-pflegerischen Einrichtungen gegen Covid-19 geimpft sein.

„Es ist ein Gesetz, und wir setzen es natürlich um“, ließ Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Dienstag über seinen Sprecher ausrichten. Die betroffenen Beschäftigten hätten in den kommenden Wochen noch Zeit, den Nachweis über den vollständigen Impfschutz gegenüber ihrem Arbeitgeber zu erbringen.

Dass Ungeimpften dann auch der Zugang zu ihrem Arbeitsplatz verwehrt wird, ist allerdings eher nicht zu erwarten.

Einzelfallprüfung kann Wochen und Monate dauern

„Ein Betretungsverbot kann nur das Gesundheitsamt aussprechen, nicht der Arbeitgeber“, so Rathaussprecher Matthias Hasberg. „Jeder Fall erfordert eine Einzelfallentscheidung. Doch damit kann das Gesundheitsamt erst am 16. März beginnen, wenn die Arbeitgeber gemeldet haben, wer genau an diesem Tag nicht geimpft ist.“

Nach Angaben der stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesverbandes der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Elke Bruns-Philipps, gingen die Ämter davon aus, dass zum Stichtag bundesweit im Schnitt bei fünf bis zehn Prozent der Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen kein eindeutiger Impf- oder Genesenennachweis vorliegt.

Gesundheitsamt rechnet mit Tausenden Umgeimpften in Leipzig

Allein in Leipzig rechnet das Gesundheitsamt mit Tausenden Fällen. Bis für jeden Betroffenen dann ein neuer Termin für den Impfnachweis festgesetzt ist, gegebenenfalls Anhörungen stattgefunden haben, Widerspruchs- und Klageverfahren abgeschlossen sind, werden Wochen und Monate vergehen. Dabei ist das Gesetz über die einrichtungsbezogene Impfpflicht ohnehin nur bis zum Jahresende befristet.

Seit Dezember hatten Bund und Länder Zeit, die Umsetzungsdetails zu regeln. Passiert ist nichts, stattdessen verlagerten sie die Verantwortung auf die unterste Ebene – die Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten.

„Wir erwarten Durchsetzungsbestimmungen vom Sozialministerium. Es muss uns sagen, was rechtssicher ist“, so Hasberg. Denn dem Gesetz über die einrichtungsbezogene Impfpflicht stehe neben dem Gesetz über die freie Berufsausübung auch die Gewährleistung der Versorgungssicherheit von zu pflegenden Personen gegenüber.

Von Klaus Staeubert