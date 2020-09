So will Leipzigs Stadtrat die Gewalt in Connewitz stoppen

Leipzig

Die Entwicklung in Connewitz wird immer besorgniserregender. Doch was muss getan werden, damit dort wieder normale Zustände einkehren? Und was sollte die Stadt tun, um eine weitere Eskalation der Gewalt bei der nächsten Demonstration am kommenden Wochenende zu verhindern? Die Stadtratsfraktionen haben dafür unterschiedliche Konzepte.

Linke: Mietenproblem lösen

Bei den Linken erklärte am Montag Adam Bednarsky, Stadtrat und Vorsitzender des Stadtverbandes, dass die Gewalt auf gesellschaftlichem Wege anzugehen sei. „Die sinnlose Eskalation der letzten Nächte, unter anderem auch Angriffe auf Polizisten, führt uns dem Ziel kein bisschen näher“, erklärte er. Notwendig sei die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum inmitten der Stadt. „Wir rufen den Oberbürgermeister dazu auf, alle relevanten Akteure an einen Runden Tisch zu holen, an dem Mieter-Initiativen, die kommunale und private Wohnungswirtschaft, die Wohnungsgenossenschaften, die Verbände, die Parteien und weitere Beteiligte Platz nehmen“, so Bednarsky. „Im Dialog, auch mit den Anwohnern, soll zweierlei erreicht werden: die Lösung des Mietenproblems und die Befriedung der Situation in Connewitz.“

In der CDU hieß es dagegen, die Ausschreitungen seien auch ein Ergebnis „einer völlig verfehlten Kuschelpolitik der Stadtspitze mit den Linksextremisten“ in den vergangenen Jahren. „Wir erwarten, dass die Chaoten konsequent verfolgt und hart bestraft werden“, heißt es in einer Erklärung. Für schwere Angriffe auf die Polizei müssten Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr das Mindestmaß sein. Außerdem müsse die Stadt ein klares Zeichen gegen linksextreme Gewalt setzen. „Die Lippenbekenntnisse des Oberbürgermeisters reichen schon längst nicht mehr aus“, so die CDU. „Wir erwarten dazu eindeutige Impulse von der Stadtspitze. Sie hat sich angesichts der wachsenden linksextremen Strukturen viel zu lang weggeduckt.“

AfD : Geld für Szenetreffs stoppen

Die AfD-Fraktion wirft der CDU vor, die Leipziger „in heuchlerischer Weise“ zu täuschen. „Im Stadtrat sind mehrere Initiativen der AfD gegen den Linksextremismus unter anderem an der CDU gescheitert“, erklärte Stadtrat Christian Kriegel. Die Rathauspolitik müsse „vom Kopf auf die Füße“ gestellt werden. „Oberbürgermeister Jung ist Teil dieses Problems“, so Kriegel. „Wer im Wahlkampf Linksextremismus verharmlost und fast gänzlich ausblendet wie der OBM, der muss sich nicht wundern, wenn sich Linksextremisten immer sicherer fühlen.“ Das Rathaus müsse sofort die Fördermittel für die linken Szenetreffs Conne Island und Werk II stoppen. Gleichzeitig hat die AfD für die nächste Ratsversammlung am 16. September eine „Aktuelle Stunde“ zu den linksextremistischen Ausschreitungen beantragt. „Wir erwarten eine lückenlose Aufklärung seitens der Stadt und auch personelle Konsequenzen im Ordnungsdezernat“, erklärte Fraktionschef Siegbert Droese. „Ordnungsbeigeordneter Heiko Rosenthal ist nicht länger tragbar.“

Für die Freibeuter-Fraktion erklärte deren Vorsitzender Sven Morolok ( FDP), bei der „puren Gewalt“ in Connewitz sei jetzt nicht länger die Stadt, sondern der Rechtsstaat gefordert. „Es braucht bei weiter drohenden Eskalationen eine hohe Polizeipräsenz und eine ausreichende Personalausstattung bei der Staatsanwaltschaft und den Gerichten, damit durch die Strafverfolgungsbehörden persönlich festgestellt und durch Gerichte zügig verurteilt werden kann, wer sich unter dem Deckmantel der Versammlungsfreiheit rechtswidrig verhält“, ließ der Liberale wissen.

Grüne: Auf Deeskalation setzen

Bei den Grünen setzt Fraktionsvorsitzenden Tobias Peter dagegen auf einen breiten Schulterschluss zwischen Nachbarschaft, Zivilgesellschaft und Politik mit der Botschaft: Gewalt ist keine Lösung. „Wir wünschen uns, dass die Organisatoren der Demonstration und die Polizei sich frühzeitig verständigen und unmissverständlich auf Deeskalation setzen“, so Peter. „Genügend Zeit zur Vorbereitung besteht. Hier sehen wir auch die Stadtverwaltung und den Oberbürgermeister in der Pflicht, einen Beitrag zu leisten und bei Bedarf vermittelnd bereit zu stehen.“ Vom neuen Connewitzer Quartiersmanagement und vom neuen Demokratiereferat des Rathauses könnten ebenfalls positive Impulse ausgehen.

Die SPD-Fraktion will dagegen auf ein Zweckentfremdungsverbot und sozialen Wohnungsbau setzen. „Dann ist es zum Beispiel nicht mehr möglich, ein Mietshaus einfach längere Zeit unbewohnt zu lassen und nur als Spekulationsobjekt zu nutzen“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Christopher Zenker. Die Stadt könne dann Strafzahlungen der Eigentümer veranlassen. Außerdem seien Dialoge mit friedlichen Akteuren und Multiplikatoren notwendig. „Im Leipziger Süden zähle ich die kulturellen Zentren wie Werk II, Conne Island oder UT Connewitz, aber auch zum Beispiel die Kirchgemeinden zu diesen Akteuren“, erklärte der SPD-Politiker. „Zudem sollte man auch versuchen, die losen Gruppen einzubinden, die bisher noch keinen Anschluss an Institutionen haben. Dieser Dialog darf keine Eintagsfliege sein, sondern sollte darauf ausgerichtet sein, Lösungen zu erarbeiten, die bezahlbares Wohnen ebenso sichern wie Freiräume.“

