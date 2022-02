So will Leipzigs Tourismusbranche neue Gäste anlocken

Leipzig

Die meisten ausländischen Hotelgäste, die 2021 in Leipzig übernachteten, stammen aus Polen, Österreich und den Niederlanden. Bei Touristen aus den USA oder Großbritannien gab es hingegen deutliche Einbrüche. Das ist keine Überraschung, da Corona das Reisen deutlich erschwert oder gar unmöglich gemacht hat. „Die coronabedingten Einschränkungen haben Leipzigs Tourismusbranche auch im vergangenen Jahr schwer getroffen. Vor allem der internationale Tourismus sowie das Messe- und Kongressgeschäft konnten sich nicht erholen“, konstatiert Volker Bremer, der Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH. Ausgeglichen wurde dies ein wenig durch reisewillige Deutsche, die vom Mai 2021 bis zum Teil-Lockdown kurz vor dem Weihnachtsmarkt zahlreicher kamen.

Leipzig erreicht ein leichtes Plus im zweiten Corona-Jahr

Das Problem: Im Vorjahr war es fast sechs Monate in Sachsen verboten, Touristen zu empfangen. Dennoch ist der LTM mit der Bilanz „ein wenig zufrieden“. Inzwischen gibt es die offiziellen Zahlen des Statistischen Landesamtes Sachsen. Demnach erreichte Leipzig mit 2,03 Millionen Übernachtungen gegenüber 2020 ein leichtes Plus von 3,7 Prozent. Die Übernachtungszahlen lagen aber deutlich unter dem Wert von 2019, als Leipzig mit 3,6 Millionen Übernachtungen sein bislang letztes Rekordjahr erreichte. Wann der Wert wieder gelingt oder gar getoppt wird, ist derzeit schwer zu sagen. Mittlerweile ist wenigstens klar, dass ab dem 4. März 2022 für Gastronomie und die touristische Beherbergung statt 2G wieder die 3G-Regelung gilt – dadurch werden wieder mehr Gäste erwartet.

Lesen Sie auch LVZ-Kommentar: Werben um Städtereisende ist die richtige Strategie für Leipzig

LTM konzentriert sich auf Nachbarländer

Der LTM ist inzwischen „durchgestartet“, wirbt in Deutschland bei Familien und Paaren für Urlaub in Leipzig. Ab Mai folgt eine große Kampagne in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Es gibt auch eine Kooperation mit Nextbike in Nordrhein-Westfalen, um aktive Menschen anzusprechen. Gerade für Fahrradurlauber hat die Region Leipzig mit ihren Seen viel zu bieten. „Wir merken schon, dass viele Leute derzeit nicht von ganz so weit anreisen. Daher konzentrieren wir uns darauf, Gäste zielgruppengerecht in Deutschland sowie in den Nachbarländern für eine Reise nach Leipzig zu interessieren“, erklärt Andreas Schmidt, der LTM-Sprecher. Neben dem deutschen Markt spielen Österreich, Schweiz, Polen und Tschechien dabei die größte Rolle. Für Reiseanbieter wurden verschiedene neue Pakete geschnürt, die zum Kurz- oder Aktivurlaub in Leipzig – darunter mit Besuch des Zoos und des wiedereröffneten Aquariums – einladen sollen. Für Kulturbegeisterte gibt es spezielle Angebote zu Wagner 22 oder zur Faszination Orgel. Ein Szeneführer „48 Stunden Leipzig“ wird in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Hannover und Wien verteilt. Für andere Länder wie die USA und die asiatischen Märkte, heißt es beim LTM, wird es frühestens 2023 erste positive Entwicklungen geben. Die LTM ist zudem auf Fahrradmessen, darunter in Prag, präsent. Aus Polen und Tschechien werden zudem Blogger und Presseleute nach Leipzig eingeladen.

Werbevideo wird gut geklickt

Gut geklickt wird auch das Werbevideo, „Die Antwort ist Leipzig“ bei YouTube, das der LTM gemeinsam mit der Kongressinitiative Feel the spirit… do-it-at-leipzig.de produziert hat. Das soll helfen, das Geschäft mit Kongressen und Tagungen wieder anzukurbeln. „Es wird auch perspektivisch eine große Zurückhaltung bei den klassischen Geschäftsreisen geben“, hatte Bremer gegenüber der LVZ betont. Leipzig wolle aber dennoch versuchen, mit kreativen Konzepten den Anteil stabil zu halten, oder besser noch weiter auszubauen.

Von Mathias Orbeck