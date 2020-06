So wird das Demo-Wochenende in Leipzig

Leipzig

Am Wochenende wird in Leipzig wieder demonstriert. Mit den größten Einschränkungen ist am Sonntag ab 14 Uhr zu rechnen. Dann will das Bündnis „unteilbar“ mit Tausenden Teilnehmern eine Menschenkette von der Eisenbahnstraße über die Innenstadt bis zu Karl-Liebknecht-Straße spannen. Da die Einhaltung der Mindestabstände und der Abstand zu Passanten auf dem Gehsteig nicht gewahrt werden können, erfolgt die Aufstellung auf der Fahrbahn.

Dafür wird im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße sowie des Innenstadtrings die Straße auf eine Fahrspur reduziert. Die Aufstellung erfolgt zunächst unter Freihaltung der Kreuzungsbereiche Ludwig-Erhard-Straße Ecke Ranftsche Gasse, am Johannisplatz und Roßplatz Ecke Grünewaldstraße. Von 14.45 bis 15 Uhr wird die Menschenkette komplett geschlossen.

Drei Demos am Samstag

Am Samstag startet aber erstmal eine kleine Kundgebung von circa zehn Personen unter dem Motto „Lebendtiermärkte verbieten“ auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz. Die Aktion ist von 14 bis 17 Uhr geplant.

Von 16 bis 18.30 Uhr kann es dann zu Einschränkungen durch die Veranstaltung „Versammlung für die Freiheit“ kommen. 220 Menschen wollen vom Markt über die Katharinenstraße, den Brühl und die Goethestraße zum Augustusplatz ziehen.

Von 19 Uhr bis 22 Uhr ist eine Kundgebung sowie ein Sitzstreik von 100 Personen auf dem Augustusplatz unter dem Motto „Sitzstreik wegen der Rechte von den Afghanen, die in der ganzen Welt ignoriert werden“ angemeldet.

Tanz-Demo am Sonntag

Den Start in den Demo-Sonntag macht um 12 Uhr eine Kundgebung unter dem Motto „Yoga für…“ auf dem Markt. Von 16 bis 18 Uhr finden sich außerdem circa 50 Personen im Volkspark Kleinzschocher zu einer Tanz-Demo zusammen.

