So wird der harte Lockdown in Sachsen kontrolliert

Dresden/Leipzig

Seit Montag gilt in Sachsen ein harter Lockdown. Damit die restriktiven Corona-Regeln auch gegen die weitere Ausbreitung des Virus helfen, brauche es „klare, autoritäre Maßnahmen des Staates“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU). Diese würden auch überprüft. Einen ersten Eindruck, wie diese Kontrollen in der Realität aussehen, war am Montag unter anderem an Landstraßen zu beobachten. Dort standen Polizisten und winkten Pkws heraus, Ausweise waren von Nöten, Fahrtziele wurden erfragt.

„Wir führen seit den Morgenstunden auf mehreren Zufahrtstraßen rings um Leipzig Kontrollen durch – unter anderem auf der B181 und B6 – um den Einkaufstourismus einzudämmen“, so Mandy Heimann von der Polizeidirektion Leipzig. In der Metropole an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt war der Weg zum nächsten noch offenen Gewerbegebiet am Montag besonders kurz. Die Polizei versuchte nicht nur das laut Verordnung nicht empfohlene Einkaufen im Nachbarland zu unterbinden, sondern auch andere Verstöße gegen die Sächsische Allgemeinverfügung gleich mit zu ahnden.

Anzeige

„Die Kollegen schauen, ob für die Fahrt tatsächlich ein triftiger Grund vorliegt, ob der Radius von 15 Kilometern nicht überschritten wird, auch ob es bei geplanten Einkäufen tatsächlich nur um Waren des täglichen Bedarfs und zur Grundversorgung geht“, so Heimann. Die Beamten kontrollierten auch, ob es sich bei den Insassen in den Fahrzeugen nur um Mitglieder von nur maximal zwei Hausständen handelt. „Wenn vier Jugendliche im Auto sitzen, müssten schon mindestens ein paar Geschwister dabei sein“, so Heimann.

Behörden mit Kontrollen überfordert

Generell liegt die Umsetzung der Allgemeinverfügung allerdings in der Verantwortung der Landkreise, kreisfreien Städte und der Ordnungsbehörden. Aufgrund dünner Personaldecken vor allem in ländlichen Regionen stehen viele Ämter nun vor großen Problemen – nicht zuletzt außerhalb der üblichen Dienstzeiten. Zwischen 22 und 6 Uhr gilt seit Montag landesweit eine Ausgangssperre. Diese nun auch in der Fläche tatsächlich zu gewährleisten, ist für Ordnungsämter praktisch unmöglich.

Vielfach setzen die Kommunen deshalb auch weiter auf Verständnis und Einsicht. „Ich hoffe, dass es keinen Kontrollbedarf geben wird und sich die Leute bewusst sind, dass die Maßnahmen zum Schutz aller dienen“, sagte die Oschatzer Amtsleiterin Ulrike Lösch. In Eilenburg gibt es zumindest tagsüber Streifen. „Unsere zwei Politessen arbeiten wie gewohnt. Mehr Personal haben wir auch nicht zur Verfügung“, so Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos).

Aus dem Innenministerium gibt es die Versicherung, dass Polizeibeamte bei den Kontrollen Amts- und Vollzugshilfe leisten werden. Ein Mehr an Personal gibt es aber auch dort nicht. Die Kontrollen würden im Rahmen der üblichen Schichten von Verkehrspolizei und Bereitschaftspolizei durchgeführt, erklärte Polizistin Heimann. Ähnliches ist auch vom Dienstherren in Dresden zu hören. „Der Dienstalltag wird weiter regulär organisiert. Urlaubssperren sind nicht geplant“, so Ministeriumssprecherin Almut Sichler.

Bisher kaum Auseinandersetzungen

Dass es für die Beamten ein anspruchsvoller Job werden wird, zeigte sich unter anderem schon am vergangenen Wochenende in Dresden. Trotz Verbots wollten sich dort Hunderte Sachsen zur Querdenker-Demonstration versammeln, 55 zum Teil gewalttätige Personen wurden in Gewahrsam genommen. Gerade auch im Freistaat gilt die Szene derer, die Corona-Schutzmaßnahmen generell ablehnen und Schutzmasken als „Maulkorb“ begreifen, als vergleichsweise groß.

Noch scheint sich das aber nicht bei den Kontrollen widerzuspiegeln. Am Montag habe es „im Großen und Ganzen“ keine Auseinandersetzungen geben, hieß es aus dem Innenministerium. Die Kollegen „arbeiten mit einem kommunikativen Ansatz, werben um Akzeptanz bei der Bevölkerung für die Maßnahmen und sensibilisieren für die aktuellen Regelungen“, so die Sprecherin. Allerdings sei auch klar: „Im zweiten Schritt werden dann entsprechend Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht.“

Von Matthias Puppe, Hagen Rösner, Kay Stolle