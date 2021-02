Leipzig

Die Bundestagswahl am 26. September wird die erste sein, die unter den Bedingungen einer Pandemie stattfindet. Leipzig hat jetzt die ersten Vorbereitungen getroffen, damit der Urnengang unter Einhaltung besonderer Hygieneregeln ablaufen kann. Denn selbst wenn viele Menschen bis dahin geimpft sein sollten: Aus der Welt ist das Coronavirus nicht.

Deutlich mehr Briefwähler erwartet

„Da die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Änderung im Wahlverhalten nach sich ziehen, ist von einer erhöhten Briefwahlbeteiligung auszugehen“, heißt es in einem jetzt ergangenen Beschluss von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) zur Organisation der Wahl. Der seit Jahren schon zu beobachtende Trend hin zur Briefwahl werde durch die Corona-Krise noch einmal verstärkt. Bei der vorangegangenen Bundestagswahl im Jahr 2017 war noch jeder Fünfte ein Briefwähler. Im Rathaus geht man von „einem deutlichen Anstieg des Briefwahlaufkommens“ selbst nach dem Ende der Pandemie aus.

Dies erfordere „eine angepasste Planung“ und „deutlich mehr räumliche Kapazität“. Eine Neuerung deshalb: Die Briefwahlstelle – in früheren Jahren meist in der Lotterstraße untergebracht – wird diesmal ab 16. August in die geräumigere Untere Wandelhalle des Neuen Rathauses verlegt. Dort werden Messebauer innerhalb der Arkaden diverse Einbauten vornehmen, die einen pandemiegerechten Ablauf garantieren sollen. In der Briefwahlstelle können Wahlberechtigte Wahlschein und Briefwahlunterlagen be­antragen, den Stimmzettel auch vor Ort ausfüllen und den Wahlbrief abgeben.

Briefwahlauszählung im Agra-Park

Um die erwartete Menge an Briefwahlunterlagen zu bewältigen, gleichzeitig aber auch ausreichend Abstand zwischen den Wahlhelfern sowie Platz für Beobachter sicherzustellen, findet die Briefwahlauszählung diesmal im Agra-Park in Dösen statt. Dazu mietet die Stadt vom 20. bis 30. September zwei Messehallen an. Bei der Bundestagswahl 2017 waren die fast 90 000 Wahlbriefe von mehr als 500 Wahlhelfern noch in der Uni-Mensa am Park ausgezählt worden.

Gegenüber dem Jahr 2017 ist die Zahl der Wahlberechtigten in Leipzig noch einmal in der Größenordnung einer Kleinstadt gestiegen. Kreiswahlleiter Christian Schmitt erwartet rund 460 000 Wahlberechtigte – vor vier Jahren waren es 448 372. Die Anzahl der Wahlbezirke wird sich daher um 70 auf voraussichtlich 406 erhöhen. Hinzu kommen noch rund 150 Briefwahlbezirke.

