So wollen Leipziger Parlamentarier die Kinderkliniken retten

Leipzig

Das Abrechnungssystem über Fallpauschalen im Gesundheitssystem stellt viele Kinderstationen zunehmend vor Probleme. Professor Wieland Kiess, Chef der Kinderklinik am Uniklinikum Leipzig, warnt: Selbst pädiatrische Abteilungen großer Häuser könnten in Schieflage geraten, wenn sich das Abrechnungssystem nicht ändert. Für seine Forderungen erhält der Mediziner jetzt gewichtige Unterstützung.

Jens Lehmann (CDU). Quelle: Christian Modla

Anzeige

„Die Versorgung kranker Kinder ist besonders zeit-, personal- und materialaufwändig.“

„Über Anpassungen und Modifizierungen sollten und müssen wir diskutieren, denn gerade die Belastungen durch die Corona-Pandemie haben die Kliniken in Deutschland extrem gefordert“, sagt Jens Lehmann ( CDU), direkt gewählter Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Leipzig-Nord. Seine Partei wolle alles daran setzen, „dass die Kinder- und Jugendmedizin flächendeckend in Deutschland aufrecht erhalten und verbessert wird“, erklärt der Parlamentarier. „Denn wir wissen: Die Versorgung kranker Kinder ist besonders zeit-, personal- und materialaufwändig.“ Die Kliniken müssten befähigt werden, ihre Kinder- und Jugend-Abteilungen weiter betreiben zu können. Der Gemeinsame Bundesausschuss habe am 1. Oktober beschlossen, dass die Sicherstellungszuschläge für Kliniken künftig auch auf Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin ausgeweitet werden können, so Lehmann. „Damit können insbesondere die Fachabteilungen für Kinder- und Jugend aufrechterhalten werden, die sich aufgrund eines geringen Versorgungsbedarfs aus finanziellen Gründen nicht alleine halten können“, konstatiert der CDU-Politiker.

Sören Pellmann (Die Linke). Quelle: André Kempner

System der Fallpauschalen – dessen Abschaffung fordert die Linken seit Jahren

Sören Pellmann ( Die Linke), direkt gewählter Parlamentarier aus dem Wahlkreis Süd, erhebt schwere Vorwürfe: „Kein anderes Land der Welt setzt derart hemmungslos auf diesen Fehlanreiz“, sagt Pellmann mit Blick auf das System der Fallpauschalen, dessen Abschaffung die Linken seit Jahren forderten. Es müsse für alle Klinikbereiche durch ein Abrechnungssystem ersetzt werden, das eine Kostendeckung der wirtschaftlichen Ausgaben ermögliche. „Der neoliberale Irrglaube an die Allmächtigkeit des Marktes führt dazu, dass ganze Kinderkrankenhäuser geschlossen werden müssen und sich die Versorgungslage weiter zuspitzt“, so Pellmann. Die Abschaffung der Fallpauschalen reiche aber nicht aus, um das Gesundheitssystem insgesamt zu retten. „Mit der 1985 eröffneten Möglichkeit, Gewinne im Gesundheitssektor zu erwirtschaften, wurde eine fatale Fehlentwicklung im Gesundheitssektor hin zur Profitmaximierung ausgelöst.“ Krankenhäuser müssten wieder in die öffentliche und gemeinnützige Hand überführt werden.

Von Björn Meine