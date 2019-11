Leipzig

Der Deutschlandfunk verbreitete im August/September 1989 die Nachricht, dass sich in Schwante bei Berlin die Sozialdemokratische Partei in der DDR (SDP) gründet. „Was die können, das können wir Leipziger doch schon lange“, dachte sich damals Reinhard Jeromin. Er lief zur Nathanaelgemeinde in Lindenau, in...