So wurden nach der Wiedervereinigung die Weichen für Leipzigs Zukunft gestellt

Leipzig

Neben dem Herbst ’89 gehen die ersten Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung als die wohl spannendste Zeit in die jüngere Geschichte Leipzigs ein. Öffentliches Leben, Wirtschaft und Verwaltung der Stadt mussten nach dem Zusammenbruch der DDR schnell wieder Fahrt aufnehmen.

Doch was genau ging damals in der Stadt vor sich? Vor welchen Aufgaben standen die Menschen, die zum Teil als Laien über Nacht in Politik und Verwaltung kamen? Woher nahmen sie ihre Zuversicht, dass die verfallende, ausblutende Großstadt, über der der Ruß des nahen Braunkohletagebaus Cospuden lag und über die nicht wenige Stimmen argwohnten, sie habe keine Zukunft mehr, doch Licht sahen am Ende des Tunnels?

Anzeige

Uwe Hitschfeld war Anfang der 1990er-Jahre Leiter des Stabes von Leipzigs erstem frei gewählten Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube (SPD, 1932–2017). Heute arbeitet er mit seiner Ehefrau Katharina als Unternehmensberater. Zusammen mit dem Regisseur und Fotografen Christoph Bigalke haben sie zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung ein Buch herausgegeben: „Gestern – Heute – Morgen. Neue Wege – Leipziger Impulse für die Deutsche Einheit.“

Damals: Pragmatismus, Flexibilität, Mut

„Es ist an der Zeit aufzuschreiben, wie es damals war“, findet Uwe Hitschfeld. Denn selbst bei denen, die heute in Verantwortung stehen, verblasse allmählich die Erinnerung an die ersten Jahre nach der Wiedervereinigung. Für ihr Buchprojekt gewannen die Herausgeber Autoren wie Wolfgang Tiefensee, Christoph von Berg, Christian Albert Jacke, Michael Weber, Ekkehard Richter, Burkhard Jung, Georg Girardet und Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg, die als Protagonisten tiefe Einblicke in Politik, Verwaltung und Wirtschaft jener Zeit hatten. Sie berichten von Aufbruch und Begeisterung, aber auch von Verzweiflung und Niederlagen. Und sie gehen der Frage nach, was den Erfolg der Stadt begründet hat und was davon für die Zukunft bleibt. Ihre Erinnerungen sind eingebettet in Bigalkes Fotografien aus den frühen 1990er-Jahren Leipzigs und werden ergänzt durch Auszüge aus dem Tagebuch von Lehmann-Grubes Witwe Ursula.

„Gestern – Heute – Morgen. Neue Wege – Leipziger Impulse für die Deutsche Einheit.“ Erschienen im Dietz-Verlag. Quelle: privat

Die Leipziger ,Pionierzeiten‘ lebten nicht zuletzt von Pragmatismus, Flexibilität und Mut, so empfindet es der eng mit Leipzig verbundene Politik- und Marketingberater Christoph Eichenseer.

Heute: „Eingeschränkte individuelle Entscheidungsfreiheit“

„Mit der teilweisen Behäbigkeit und einer Rückversicherungsmentalität“ von heute wäre der geglückte Stadtaufbau nicht so erfolgreich verlaufen, davon ist der ehemalige Leipziger SPD-Fraktionsvorsitzende Axel Dyck überzeugt. Dass im Stadtrat „zu einem erheblichen Teil Vertreter von Vereinen, Verbänden und Parteien“, die teils mit diesen hauptberuflich verbunden sind, die Meinungsführerschaft übernommen haben und „für viele Stadträtinnen und -räte die satzungsgemäßen Aufwandsentschädigungen für ihre ,ehrenamtliche‘ Tätigkeit eine wichtige Quelle ihres Einkommens darstellen“, führe beides „zu einer eingeschränkten individuellen Entscheidungsfreiheit“. Dyck: „Der Blick auf die gesamte Stadt verliert sich oft im ,Klein-Klein‘ selbst aufgelegter Opportunitäten.“ Unvergessen ist ihm die Stellenausschreibung für den Wirtschaftsbürgermeister, die Lehmann-Grube 1990 selbst diktiert hatte: „Die Bezahlung entspricht nicht den Herausforderungen und der Verantwortung“, stand in der Anzeige.

Denn die ökonomische Lage der Stadt war wie überall in der abgewickelten DDR dramatisch. Die Betriebe waren veraltet, die Arbeitsproduktivität lag Ende der 1980er-Jahre bei 30 Prozent des Westens, erinnert sich der frühere Chemnitzer Oberbürgermeister Peter Seifert ( SPD). Die Treuhandanstalt musste 10 000 DDR-Betriebe innerhalb von nur vier Jahren privatisieren, sanieren oder abwickeln. Die Folge: Massenarbeitslosigkeit. Allein im Leipziger Schwermaschinen-Kombinat Takraf verloren 30 000 der 40 000 Mitarbeiter bis 1994 ihre Beschäftigung.

Lehmann-Grubes Leitspruch: „Stadtwohl vor Parteiwohl“

Trotz aller Widrigkeiten gingen die Leipziger ihre Probleme an. 1991 gab es zum Beispiel noch mehr als 22 000 registrierte Wohnungssuchende. Allein bis Ende 1992 hatte die kommunale Wohnungsbaugesellschaft LWB mehr als eine Milliarde D-Mark investiert – wie sich später herausstellte, mehrere hundert Millionen D-Mark in Häuser mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen, die der LWB nicht gehörten. Auch dieses Kapitel gehört zur Leipziger Nachwendegeschichte. Es kostete LWB-Chef Karl Trabalski (1923–2009) den Job. Auf ihn blickt der damalige Leiter des Wohnungsamtes und spätere Ordnungsbürgermeister Holger Tschense, so zurück: „ Trabalski war eben vor allem Politiker, ihm ging es um die Lösung des Wohnungsproblems und die Rettung der Stadt vor dem Verfall.“

Hinrich Lehmann-Grube Quelle: Andreas Döring

Dass vieles in dieser Zeit schneller ging (etwa die Verlegung der 1996 eröffneten Neuen Messe – zwei Jahre Planung, drei Jahre Bau), ist auch mit dem Politikstil Lehmann-Grubes verbunden, der als Leipziger Modell in die Kommunalgeschichte einging. Sein Prinzip lautete einfach „Stadtwohl vor Parteiwohl“. Keine Einteilung in Regierung und Opposition, kein Fraktionszwang, keine festen Koalitionsabsprachen, nur das Sachargument zählt.

Von Klaus Staeubert