Soccerworld bleibt stehen – Leipziger Rathaus hat neuen Ämterplan

Nach jahrelangen Prüfungen hat sich die Leipziger Rathausspitze zu einem neuen Konzept durchgerungen, wo die Ämter der Stadt in Zukunft untergebracht werden sollen. Interessant an einer entsprechenden Vorlage für den Stadtrat ist vor allem, dass nun gleich mehrere Optionen beerdigt wurden, die lange Zeit die Diskussion prägten. Zum Beispiel spielen frühere Ideen keine Rolle mehr, etwa im Matthäikirchhof oder auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz ein neues Technisches Rathaus zu bauen.

In einem Zwischenbericht im Frühjahr 2018 hatte das zuständige Verwaltungsdezernat noch eine große Lösung auf der Alten Messe ins Spiel gebracht, der seither gute Chancen eingeräumt wurden. Demnach sollte die dortige Halle 7 – weithin bekannt als Fussball-Arena Soccerworld – weichen, um Platz für ein Technisches Rathaus (rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) zu schaffen. Günstig wäre das aus Sicht der Verwaltung gewesen, weil die Halle 7 schon der Kommune gehört und weil gleich nebenan in der Halle 12 ohnehin bis zum Jahr 2025 das Jugendamt (mit rund 450 Beschäftigten) einziehen wird. Doch auch der Abrissplan für die Soccerworld ist nun vom Tisch.

Drei Hauptstandorte an der Prager Straße

Stattdessen teilte Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) am Mittwoch mit, dass der Schwerpunkt in Zukunft „rund um die Prager Straße“ angesiedelt wird. Demnach bleibt das dortige Technische Rathaus in seiner Funktion erhalten, obwohl die Kommune dort derzeit nur Mieter ist. Direkt nebenan in Richtung City – auf einem Parkplatz in der Prager Straße 116 – will die Stadt aber ein großes Bürohaus für weitere Ämter bauen. Aus diesem Grund will sie den Parkplatz von der städtischen Wohnungsgesellschaft LWB abkaufen.

Der Bau eines weiteren Bürohauses ist für den Nordteil des Grundstücks Prager Spitze (neben der neuen Schule am Barnet-Licht-Platz) vorgesehen. Diese Fläche gehört der Stadt. Folglich hätte die Verwaltung dann drei große Standorte in unmittelbarer Nachbarschaft an der Prager Straße. Hinzu kämen (ebenfalls nicht weit weg) die bereits erwähnte Halle 12 mit dem Jugendamt, außerdem natürlich das Neue Rathaus (samt Stadthaus) und die Otto-Schill-Straße 2 (Bürgeramt) in der City.

Weitere Grundstücke als Notvarianten

Als Notvariante – falls etwa künftige Verhandlungen zum Technischen Rathaus scheitern, wo der Mietvertrag 2029 ausläuft – möchte die Stadt noch weitere Grundstücke im Auge behalten. Dazu gehören Freiflächen nördlich der Semmelweisstraße (gegenüber der Nationalbibliothek), ein Parkplatz am Deutschen Platz, das Umfeld vom Kohlrabizirkus sowie ein Areal in der Prager Straße 69 (nördlich der Witzgallstraße). Einige dieser Flächen wollte die Stadt jedoch ursprünglich in ein großes Tauschgeschäft mit dem Freistaat Sachsen einbringen, welches nach jüngstem Stand im Jahr 2022 abgeschlossen werden soll.

Ziel der ganzen Reform ist, etwa 45 dezentrale Bürostandorte an möglichst wenigen, für die Bürgerschaft gut erreichbaren Orten zu versammeln. Zudem hatte der Stadtrat beschlossen, dass langfristig 65 Prozent der Verwaltungsarbeitsplätze in kommunale Immobilien einzuquartieren sind, um Mietkosten zu sparen. Derzeit beträgt die Quote hier nur 35 Prozent – der Rest sind Mietobjekte. Hörning betonte noch, dass das Netz von Bürgerämtern und „Vorortrathäusern“ im Stadtgebiet nicht abgeschafft werden soll.

Von Jens Rometsch