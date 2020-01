Zehn Millionen E-Autos sollen bis 2030 auf Deutschlands Straßen rollen, wenn es nach der Bundesregierung geht. In Leipzig wird der Umstieg auf das emissionsfreie Fahrzeug den Autofahrern leicht gemacht, Stromtankstellen finden sich in der Stadt viele. Aber wie sieht es auf dem Land aus, wenn sich die Anzeige des Akkustands der roten Null nähert? Die LVZ wollte es in Nordsachsen genauer wissen.