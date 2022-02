Leipzig

Kurzzeitig kehrten am Montag die Lebensgeister zurück ins Café Waldi: Die seit 2018 leerstehende Kneipe im Peterssteinweg/Ecke Münzgasse war plötzlich wieder offen. Rund um den Eingang fielen bunte Ballons und asiatische Schriftzeichen ins Auge, Menschen gingen aus und ein.

Doch nein, für das einst legendäre Lokal in der Zentrum-Süd, das früher „Ständige Vertretung“ hieß, gibt es keinen neuen Betreiber, und es wird auch nicht als Asia-Restaurant wiedereröffnet. Die „Soko Leipzig“ mietete sich für einen Tag mit Dreharbeiten ein. Am Nachmittag traten zwei bekannte Gesichter auf den Plan, die Kriminalkommissare Kim Nowak (gespielt von Amy Mußul) und Moritz Brenner (gespielt von Johannes Hendrik Langer). Von der Kamera verfolgt, betraten die beiden das Lokal, um für einen Fall zu recherchieren. Später kehrte Kim Nowak zurück, um dort auch zu essen. Weitere Einstellungen wurden in der Münzgasse gedreht. Dort wird gezeigt, wie die Kommissare mit dem Auto ankommen, ihren Wagen parken und sich am Auto und vor dem Lokal unterhalten.

Am Montag Mittag wurde das Café Waldi am Peterssteinweg für den Dreh der „Soko Leipzig“ hergerichtet. Quelle: Andre Kempner

Regie führt der deutsche Sprecher von Tom Cruise

Bis Mitternacht sollten die Dreharbeiten dauern. Regie führt Patrick Winczewski (61), der regelmäßig für die „Soko Leipzig“ arbeitet. Er ist übrigens nicht nur Regisseur, sondern auch Schauspieler – und die deutsche Synchronstimme von Tom Cruise und Hugh Grant.

Ausgestrahlt werden die Szenen, die am Montag und in der Nacht zu Dienstag rund um den Münzblock geplant sind, in der 475. Folge der ZDF-Krimireihe unter dem Titel „Beat it“. Bis dahin dauert es allerdings noch mehrere Monate, da die Ausstrahlung der letzten Staffel gerade abgeschlossen ist und die nächste Staffel – die 23. – erst im Herbst im Fernsehen anläuft.

Von Kerstin Decker