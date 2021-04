Leipzig

Das Erste, was man denkt: Maradona lebt! Die ungeheuer üppige, schwarze Lockenpracht auf dem Kopf von Soleiman Halimi erinnert stark an die des Fußball-Weltstars in seinen besten Jahren. Bei weitem nicht das Einzige, das den Mann so bemerkenswert macht, der seit Jahren Döner und Co. mitten in der Betonwüste von Leipzig-Grünau verkauft. Der aus Afghanistan stammende 49-Jährige ist ein Original und ein Lebenskünstler.

Ein Ausländer im als sozialem, eher ausländerfeindlichen Brennpunkt einsortierten Stadtviertel – kann das funktionieren? „Na klar!“, sagt Halimi locker, als hätte jemand nach einer Cola gefragt. Allerdings war das nicht immer so. Seine dunkelsten Erinnerungen liegen in den fortgeschrittenen 1990er Jahren. Soleiman hatte den Imbissstand eines Freundes in Grünau übernommen und bekam es schnell mit Rechtsradikalen zu tun. „Ich wurde regelmäßig beschimpft und bedroht“, erzählt er. „Mehrmals haben rund 20 Leute meinen Imbiss umgestoßen – sogar, als ich gerade drin gearbeitet habe. Die Polizei hat nur zugesehen.“

Aufgeben kam nicht in Frage

Natürlich hatte Soleiman Halimi Angst. Doch vom Aufgeben hielten ihn unerschütterlicher Optimismus und seine Kämpfernatur ab. Denn mit dem Überwinden von Hürden kennt sich der Sohn eines Zyprioten und einer Afghanin aus. Als Kommunist floh er vor knapp 30 Jahren vor den Mudschaheddin aus Kabul. Zunächst nach Usbekistan, wo er Lederwaren auf einem Markt verkaufte. 1993 zog er nach Leipzig, weil einer seiner Brüder hier bereits lebte. Schnell lernte der sprachbegabte Soleiman Deutsch. Jobs fand er unter anderem als Handwerker bei einer Zeitarbeitsfirma, später als Sozialpädagoge in der Vereinigung der ausländischen Bürger.

An der Kotsche 5, gegenüber vom Marktfrisch, verkaufte er in Grünau ab 1998 Kebab, Burger und Schnitzel. Lockere Sprüche klopfte er damals schon, sammelte Sympathien wie Andere Briefmarken und stand auch alle Anfeindungen durch – mit erstaunlichen Konsequenzen: „Irgendwann haben die mich akzeptiert“, sagt er und lacht sein ansteckendes Lachen. Das führte so weit, dass er von Neonazis zu Geburtstagsfeiern eingeladen wurde. Glatzen und Kampfstiefelträger feierten zusammen mit einem dunkelhäutigen Ausländer – „für mich war das anfangs völlig schräg, aber es ist doch ein tolles Zeichen! Wir verstehen uns gut miteinander.“

Mal rau, mal herzlich

Mit den Jahren, stellt Soleiman fest, haben sich die Klima und Bevölkerungsstruktur in Grünau stark verändert. Er registriert mehr junge und offene Menschen um sich herum. Der verheiratete Vater einer elfjährigen Tochter und eines 19-jährigen Sohnes, wohnhaft im Zentrum, fühlt sich sauwohl im Leipziger Westen. Immer findet er den richtigen Ton zwischen rau und herzlich, hat große Entertainer-Qualitäten. Kunden werden hier „Schatzi“ genannt, Kinder im wahrsten Sinn fröhlich auf den Arm genommen. Oder Stammkunden wie die beiden jungen Jenifer und Micha freudig begrüßt mit: „Na, Ihr beiden Kanaken?“ Mehr raue und satirische Leichtigkeit geht nicht.

„Soleiman mag jeder“, betont Jenifer. Und Micha ergänzt: „Der ist schwer in Ordnung. Ganz nebenbei schmeckt es bei ihm.“ Der „Dönermann“ scherzt und plaudert, ist aber auch immer zur Stelle, wenn Hilfe nötig ist – beispielsweise im Kinder- und Jugendtreff „Wilde 11“, an dessen Eingang sein Imbiss seit sechs Jahren steht. Davor hatte er ein knappes Jahr pausiert, die Miete am alten Standort war zu hoch gewesen. Die Grünauerinnen und Grünauer vermissten ihn so sehr, dass er Briefe erhielt mit der Bitte, zurück ins Viertel zu kommen. „Das war toll“, sagt er strahlend. Und kehrte zurück.

Soleiman macht Grünau bunt

In gewisser Weise setzt Halimi, der im Juni 50 wird, hier seine Arbeit als Sozialpädagoge fort. Er ist integrativer Anlaufpunkt, unterhält sich auf Russisch, Deutsch oder sonstwas. Völkerverständigung in der Platte zwischen Pommes, Dürum und Burger dank einer Frohnatur, die Grünau bunt macht. Wenn Soleiman Halimi besonders heftig lacht, vibriert sogar seine enorme, tiefschwarze Haarpracht. Ist übrigens gefärbt. Ein bisschen Eitelkeit darf sein, auch beim Maradona von Grünau.

Von Mark Daniel