Solaranlagen in Leipziger Kleingärten – sind die überhaupt sinnvoll?

Schon beim Blick über den Gartenzaun sind viele naturnahe Parzellen zu sehen. Der Verein „Naturheilkunde Eutritzsch“, zu finden an der Max-Liebermann-Straße und Delitzscher Straße im Leipziger Norden, liegt durchaus idyllisch. Und es ist eine besondere Anlage, in der viele ökologisch gärtnern können. In den Gärten gibt es keinen Strom. „Darüber schimpfen natürlich einige“, sagt Heinz Wischgoll, der seit 1998 eine Parzelle in diesem Verein hat und mittlerweile auch Vorsitzender ist. „Mir ist es egal, denn ich habe ein Aggregat im Garten stehen. Das reicht, wenn ich mal bohren oder sägen will“, sagt der 73-Jährige, mittlerweile ist er der Vorsitzende. „Natürlich wäre es schön, einen Kühlschrank zu haben, um ein Bier oder die Wurst kaltzustellen. Aber eine Kühlbox tut es auch.“ Und etliche Kleingärtnerinnen und Kleingärtner setzen inzwischen auf Solaranlagen. Das ist in der Eutritzscher Anlage eher selten: Hier gibt es ein großes Arsenal an Akkugeräten, die ausgeliehen werden können.

Heinz Wischgoll betreibt in seiner Parzelle einen Generator. Im Kleingartenverein „Naturheilkunde“ in Eutritzsch gibt es in den Gärten keinen Strom. Quelle: André Kempner

Vereins- und Pumpenhaus haben Strom

Die Anlage mit derzeit 360 verpachteten Gärten steht auf einem Areal, das heute einer Erbengemeinschaft gehört und unbefristet an die Kleingärtner verpachtet ist. Einst wollte der Eigentümer nicht, dass Strom direkt in die Gärten gelegt wird. Im Verwaltungshaus des Vorstandes, auf der für Kinder- und Sommerfeste genutzten Festwiese mit installierten Lampen sowie im Pumpenhaus, das kostenloses Brauchwasser aus eigenem Brunnen für alle ermöglicht, liegt allerdings Strom an. Mittlerweile wäre dies wohl auch in der gesamten Anlage möglich. Doch die meisten Pächter haben sich bei Befragungen in den letzten Jahren mehrheitlich dagegen entschieden.

Weniger Gärten, mehr Bäume

Es waren vor allem ältere Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, die die durchaus hohen Kosten scheuen, wenn Leitungen verlegt werden. Seit 2013/14 ist der Leerstand größer geworden, dieser Trend ist inzwischen allerdings gestoppt. Die Anlage wurde bereits verkleinert – aus einigen Parzellen am Rande wurden Freiflächen, auf denen im Herbst 2022 nun gemeinsam mit der Initiative „Leipzig pflanzt“ neue Bäume in die Erde kommen. In der Corona-Zeit mit Home-Office und diversen Einschränkungen hat der Verein „Naturheilkunde Eutritzsch“ einen Aufschwung erlebt. Da gingen gleich 120 bis 130 Gärten weg. „Der Leerstand lag hier schon mal bei 40 Prozent“, schaut Robby Müller zurück. Er leitet den Leipziger Stadtverband der Kleingärtner, zu dem 207 Anlagen in Leipzig gehören. Mittlerweile sind im Verein „Naturheilkunde Eutritzsch“ 110 Parzellen zu haben, wobei der der Vorstand gar nicht mehr alle verpachten will. Sie sind klein oder stehen schon zu lange leer. Wartelisten, wie in den meisten Kleingartensparten Leipzigs, gibt es hier jedenfalls nicht.

Im Kleingartenverein Naturheilkunde in Leipzig gibt es Leihgeräte, wie mit Akku betriebene Rasenmäher. Robby Müller (links), der Vorsitzende des Stadtverbandes der Kleingärtner Leipzig, und Heinz Wischgoll testen sie. Quelle: André Kempner

Gesetz erlaubt nur Arbeitsstrom

„Einige schreckt es ab, bei uns einen Garten ohne Strom zu pachten“, konstatiert Wischgoll. Trinkwasser gibt es nur zentral, dafür aber kostenlos. Kostenfrei ist auch Brauchwasser zum Gießen, das durch die Leitungen bis in die Gärten fließt. Viele Pächter setzen mittlerweile auf Photovoltaik. Doch lässt das Bundeskleingartengesetz solche Anlagen auf Laubendächern überhaupt zu? „Das ist schwierig“, sagt Müller. Rechtlich gesehen ist nur Arbeitsstrom im Kleingarten erlaubt. Theoretisch dürfte da nicht mal ein Fernseher betrieben werden. Das sieht allerdings keiner zu eng.

Stadtverband will rechtssichere Regelung

Fakt ist dennoch, dass in einer Kommentierung zum Gesetz die dauerhafte Energieversorgung einer Laube untersagt ist, weil dies zu einer „dauerhaften Wohnnutzung“ einladen könnte. „Es gibt derzeit kein Regelwerk zur Nutzung erneuerbarer Energien in Kleingartenanlagen“, bedauert Robby Müller. Eine Photovoltaikanlage, wie auf vielen Dächern und Feldern betrieben, sei an viele rechtliche und technische Voraussetzungen geknüpft. Besonders problematisch: Wird der nicht verbrauchte Strom ins Netz eingespeist und vergütet, wäre es eine gewerbliche Nutzung der Parzelle. Das ist untersagt, die Vereine könnten ihre Gemeinnützigkeit und damit ihren Bestandsschutz verlieren. Deshalb könne es nur Insel-Solaranlagen als autark betriebenes System geben.

Leipzigs Kleingartenchef Robby Müller möchte rechtsverbindlich klären, wie der Solarstrom in den Kleingärten der Stadt genutzt werden kann. Quelle: André Kempner

„Ich befürworte Solarstrom, möchte dies aber für unsere Vereine rechtssicher klären“, so Stadtverbandschef Müller. Inzwischen sei er mit der Stadt Leipzig im Gespräch, um eine Regelung zu finden. „Dabei könnte ich mir Solaranlagen gut auf den Dächern von Vereinsheimen vorstellen.“ So könnten die Mitglieder dann beispielsweise ihre Akkugeräte kostenfrei aufladen. Das wäre ein Beitrag hin zur Klimaneutralität, die ja bundesweit angestrebt wird.

Rosenthal: Es muss noch vieles geklärt werden

„Die Stadt Leipzig kann derzeit keine abschließende fachliche Einschätzung oder Empfehlung zum Umgang mit Solaranlagen in Kleingärten geben“, sagt Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) auf LVZ-Nachfrage. Vom rechtlichen Status bis hin zu den technischen Möglichkeiten müsste vieles geklärt werden. „Die Diskussion wird sich in jedem Fall in dem Spannungsfeld zwischen den Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes und der sinnvollen Ausnutzung von Flächenpotenzialen für die Energiewende bewegen“, so Rosenthal.

Fachleute bezweifeln indes, dass Solaranlagen in einzelnen, kleinen Kleingärten überhaupt wirtschaftlich sinnvoll sind. Ein Grund: Die Anschaffungskosten sind oft üppig. Und sie funktionieren nur, wenn die Sonneneinstrahlung groß genug ist. Da ist es fraglich, ob sich das für den Einzelnen wirklich rentiert.

