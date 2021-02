Solarprogramm und Innovations-Hub: Leipzig legt beim Klimaschutz noch mal nach

Leipzig

Mehr Geld für Klimaschutz, Wohnungsbau und Jugendhilfe: Von den Haushaltsanträgen der Ratsfraktionen hat Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) einen großen Teil übernommen und in den Entwurf des Doppelhaushaltes für die Jahre 2021/22 eingearbeitet. Wie er am Dienstag mitteilte, kommt es dadurch zu weiteren Ausgaben für die Kommune in Höhe von 23,8 Millionen Euro. Insgesamt belief sich das Volumen der von den sechs Fraktionen, Ortschaftsräten, Beiräten und Bürgern eingebrachten Haushaltsanträge auf 130 Millionen Euro (die LVZ berichtete).

„Wir gehen weit über unsere finanziellen Möglichkeiten hinaus“

Bonew nannte das Angebot der Stadtverwaltung an die kommunalpolitischen Gremien und an die Bürgerschaft einen Kompromiss. „Wir haben ein Gesamtpaket geschnürt, das unserer Meinung nach allen Fraktionsschwerpunkten und wichtigen Themen unserer Stadt gerecht wird“, sagte er. „Jedem muss aber auch klar sein, dass wir damit weit über die finanziellen Möglichkeiten der Stadt hinausgehen und alle positiv beantworteten Anträge ausschließlich kreditfinanziert sind.“ Dies werde auch zukünftige Haushalte stark belasten. „Für weitere darüber hinaus gehende Ausgaben sehe ich keinerlei finanziellen Spielraum“, so Bonew.

Finanzbürgermeister Torsten Bonew hat den Fraktionen ein Kompromissangebot geschnürt. Quelle: Kempner

Allein in den nächsten beiden Jahren soll die Kreditbelastung der Stadt aufgrund der Corona-Krise ohnehin schon um 686 Millionen Euro steigen. Die kommunale Verschuldung wird sich dadurch bis Ende 2022 verdoppeln.

Nächster wichtiger Termin in den Haushaltsverhandlungen ist die Klausursitzung des Finanzausschusses am 6. März. Am 31. März soll der Doppelhaushalt dann im Stadtrat beschlossen werden.

Diese Haushaltsvorschläge der Fraktionen fließen in den Etat ein

Das sind die wichtigsten Haushaltsanträge, die die Finanzverwaltung von den Ratsfraktionen entweder vollständig oder in Teilen übernommen und in den Haushaltsentwurf für die Jahre 2021/22 eingearbeitet hat:

Klimagerechte Stadtentwicklung

CDU – Aufbau eines Gründerzentrums für Start-ups im Bereich Umwelt und Klima („Klimawandel-Innovations-Hub“): 3 Millionen Euro.

Grüne – Energieeinsparprogramme für öffentliche Gebäude und Sanierungskonzepte für Stadtquartiere: 1,3 Millionen Euro.

Grüne – Programm zur Förderung von 10 000 privaten Photovoltaik-Modulen für Leipziger Bürgerinnen und Bürger (Solaroffensive): 1 Million Euro.

Liegenschaften

CDU, Grüne – Ankauf Grundstücke: 3 Millionen Euro.

Wohnungsbau

CDU, Grüne – Sanierung von Genossenschaftswohnungen, Wohnungsbauförderung/Leerstand beheben: 3 Millionen Euro.

Grüne – Baulandmobilisierung und Planung neuer Wohngebiete: 500 000 Euro.

Gesundheit

Grüne, CDU, Linke, Freibeuter, SPD – Investitionszuschuss für den Bau eines Medizinischen Versorgungszentrums des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum St. Georg an der Delitzscher Straße: 3 Millionen Euro.

Jugendhilfe

Grüne, Linke, Jugendparlament, Jugendhilfeausschuss – Erhöhung des Budgets für Vereine und Verbände der Kinder- und Jugendhilfe: 2 Millionen Euro.

Schulen

Linke – Fahrradabstellplätze an Schulen: 2 Millionen Euro.

Arbeitsmarktförderung

SPD, Linke – Integration von Langzeitarbeitslosen auf den Arbeitsmarkt über den Kommunalen Eigenbetrieb Engelsdorf: 1,15 Millionen Euro.

Stadtgrün/Gewässer

CDU, SPD – Teichsanierung, Wasserkonzeption: 1 Million Euro.

Infrastruktur

SPD – Gehwegsanierung: 750 000 Euro.

SPD – Spielplätze, insbesondere mit Angeboten für Kinder mit Beeinträchtigungen: 422 600 Euro.

Ordnung und Sicherheit

CDU – Bessere Ausrüstung Polizeibehörde und Aufbau eines eigenen Funksicherheitsnetzes: 450 000 Euro.

Linke – 500 neue und größere Papierkörbe: 500 000 Euro.

Wirtschaft

Grüne, Linke – Ausbau des WLAN-Netzes und der öffentlichen Infrastruktur für die Digitale Stadt: 400 000 Euro.

SPD – Belebung von Magistralen und Innenstadt: 200 000 Euro.

Von Klaus Staeubert