„Soli-Saufen für Lina E.“: 300 Personen blockieren Wolfgang-Heinze-Straße in Connewitz

Leipzig

Die Wolfgang-Heinze-Straße in Leipzig-Connewitz ist am Samstagabend wegen einer Solidaraktion für die inhaftierte Autonome Lina E. blockiert worden. Rund 300 Personen hätten sich unter dem Motto „Soli-Saufen für Lina E.“ auf der Straße befunden und gegen 23.15 Uhr die Durchfahrt versperrt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

„Aufgrund der hohen Personenanzahl kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen“, erläuterte die Polizei. Durch einige Personen seien aber auch Mülltonnen auf die Straße gezogen worden. „Die Straße war in der Folge für den Fahrverkehr nicht mehr passierbar, sodass dieser örtlich umgeleitet werden musste“, erklärten die Beamten, die offenbar nicht eingriffen. Zu weiteren Störungen sei es nicht gekommen.

Symbolfigur der linken Szene

Lina E. (26) war im November in Leipzig verhaftet worden, sitzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr vor, Mitglied einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung zu sein und bei Übergriffen das Kommando übernommen zu haben. Am 8. September beginnt in Dresden der Prozess gegen sie. Der sächsische Verfassungsschutz hatte bereits vor Ausschreitungen deshalb gewarnt.

Wie berichtet, hat sich Lina E. seit ihrer Verhaftung zu einer Symbolfigur in der linken Szene entwickelt. In Leipzig finden sich unzählige Graffiti, die Gerechtigkeit oder Freiheit für sie fordern. Das Aktionsbündnis „Wir sind alle linx“, das bundesweit für eine Demonstration in Leipzig am 18. September mobilisiert, hat sich ebenfalls zu ihr bekannt.

Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes fokussieren sich die geplanten Aktionen der extremistischen Szene momentan vor allem auf diese Demo in Leipzig unter dem Motto „Wir sind alle LinX‘“.

