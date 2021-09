Soll Klinik-Personal seinen Impfstatus offenlegen? Das sagen Leipziger Krankenhäuser

Leipzig

Mit dieser Ankündigung sorgte Eugen Brysch für Aufsehen: Die Beschäftigten in Kliniken und Pflegeheimen sollen dem Arbeitgeber ihren Impfstatus offenlegen, forderte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Die Offenbarungspflicht für das gesamte Personal in der Altenpflege und im Krankenhaus muss kommen“, sagte Brysch. Was halten Leipziger Kliniken von der Idee?

UKL: „Diskussionswürdig“

Die Uniklinik Leipzig (UKL) sieht in dem Vorstoß „eine diskussionswürdige Überlegung“, sagt Sprecherin Helena Reinhardt. Die Entscheidung für oder gegen eine Impfung sei zwar immer eine sehr persönliche – und das werde am UKL respektiert. „Allerdings hat diese Entscheidung im Falle der Covid-Schutzimpfung aktuell ganz konkrete Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation im Krankenhaus, da sich daraus bestimmte Festlegungen zu Testkonzepten und Schutzmaßnahmen ergeben, die für die Gewährleistung der Sicherheit unserer oft gesundheitlich gefährdeten Patienten erforderlich sind.“ Dafür könne die Kenntnis des Impfstatus entscheidend sein, so Reinhardt.

St. Georg: Transparenz nur im gesetzlichen Rahmen

Die anderen Krankenhäuser äußern sich weniger konkret. Das Klinikum St. Georg habe Impfungen von Beginn an unterstützt, sagt Sprecherin Manuela Powollik. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten sich im hauseigenen Impfzentrum ihre Spritze abholen. „Die interne Impfquote ist entsprechend sehr hoch“, so Powollik. Anders als bei der Masernschutzimpfung, für die es eine gesetzliche Grundlage zur Abfrage des Impfschutzes gibt, sei die personenbezogene Abfrage zur Corona-Impfung aber momentan nicht möglich. „Als medizinischer Dienstleister ist eine Transparenz für uns selbstverständlich, muss sich aber im gesetzlichen Rahmen bewegen“, erklärt die Sprecherin.

Diako: 90 Prozent der Pflegekräfte vollständig geimpft

Das Thema müsse auf politischer Ebene entschieden werden, sagt Alexander Friebel, Sprecher des Diakonissenkrankenhauses. Sich daraus ergebende Regelungen werde man umsetzen. Unabhängig davon habe sich in den vergangenen Monaten ein Großteil der Beschäftigten im hauseigenen Impfzentrum den Corona-Schutz geholt. 99 Prozent der Ärztinnen und Ärzte sowie rund 90 Prozent der Pflegekräfte seien inzwischen vollständig geimpft.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Helios: Hygieneregeln sorgen für Schutz

Die Helios-Klinikgruppe, die in Leipzig das Herzzentrum und das Parkklinikum sowie die Klinik in Schkeuditz betreibt, will sich zum Thema nicht äußern. Unabhängig vom Impfstatus würden strenge Hygiene- und Schutzmaßnahmen für alle Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte gelten. Das schaffe bestmöglichen Schutz für die Patienten, sagt Presse-Referentin Nicole Menzel.

Das St. Elisabeth-Krankenhaus konnte urlaubsbedingt nicht antworten.

Von Björn Meine