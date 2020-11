Solo-Selbstständige erhalten in Leipzig eine Anlaufstelle

Leipzig

Die Corona-Krise wirft Licht auf den Zwiespalt, in dem Solo-Selbstständige stecken. Einerseits sind es sehr viele – rund 2,23 Millionen in Deutschland, allein in Leipzig schätzungsweise 15 000. Andererseits fallen sie durch etliche Raster. In bürokratischer Hinsicht, aber auch in der Wahrnehmung: Wie konnte es passieren, dass bei der Konstruktion der Corona-Soforthilfe im Frühjahr niemand auf dem Schirm zu haben schien, dass Betriebs- und Lebenshaltungskosten bei Solo-Selbstständigen schwer voneinander zu trennen sind?

„Eine Enttäuschung“ sei das für viele Betroffene gewesen, sagt Vesna Glavaski. „Sie mussten merken, dass die Hilfe überhaupt nicht auf sie ausgerichtet war.“ Im Haus der Selbstständigen (HdS) kümmert sich die promovierte Arbeitssoziologin und Verdi-Sekretärin unter anderem darum, Solo-Selbstständige miteinander zu vernetzen. Da habe die Pandemie „wie ein Katalysator“ gewirkt. In selbstorganisierten Gruppen bündeln zahlreiche Einzelkämpfer mittlerweile ihre Kräfte. „Sie haben ihre Wut in produktive Energie umgewandelt.“

Anträge zu stellen, wird fast zum Vollzeitjob

Das Haus der Selbstständigen unterstützt sie dabei. Mit acht Mitarbeiterinnen hat es im September im Leipziger Zentrum-Nordwest Quartier bezogen. Diesen Freitag möchte die Interessensvertretung ihr erstes Ausrufezeichen setzen. Gleich zwei Veranstaltungen stehen an, coronabedingt virtuell. Am Vormittag stellt sich das HdS überhaupt erst einmal vor. Am Nachmittag werden die Folgen der Corona-Krise und Hilfsprogramme diskutiert. „Es ist für die Betroffenen fast ein Vollzeitjob, sich über das Potpourri zu informieren und Anträge zu stellen“, sagt Glavaski: von der Corona-Hilfe der Bundesregierung für Leidtragende des jetzigen Teil-Lockdowns, die 75 Prozent des Umsatzes im Vorjahreszeitraum bekommen sollen, über das Arbeitslosengeld II bis hin zum angekündigten Programm „Neustarthilfe“.

Auch wenn erst die Pandemie vor Augen führt, wie wichtig – und wie unterentwickelt – Lobbyarbeit für Solo-Selbstständige ist: Der Plan für das Angebot reicht vor Corona zurück. 2019 schrieb das Bundesarbeitsministerium das Projekt aus. Den Zuschlag erhielt die gemeinnützige Beratungs- und Forschungsgesellschaft „Input Consulting“ aus Stuttgart. Außerdem sind das Verdi-Selbstständigenreferat, das Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Uni München und die Wirtschaftsinformatiker der Uni Kassel beteiligt.

Erstes Angebot in Ostdeutschland

Zahlreiche Solo-Selbstständige arbeiten im Kultur- und Medienbereich. Doch auch Sprach- und Volkshochschulen greifen auf freie Mitarbeiter zurück. In Wissenschaft, Erziehung und im Baugewerbe, vor allem auf Messen, sind ebenfalls viele auf eigene Faust tätig. Wie der Branchenmix genau aussieht, ist allerdings gar nicht bekannt. Das HdS will die Wissenslücke bald zumindest für Leipzig schließen. Um zu wissen, mit wem man es zu tun hat als erste ausdrückliche Anlaufstelle für Solo-Selbstständige in Ostdeutschland, unabhängig von Beruf und Branche.

Leipzig wurde zum Ort der Wahl, weil hier nach Berlin vermutlich die meisten von ihnen arbeiten. „Und es gibt hier Potenzial für mehr“, glaubt Glavaski. Oberbürgermeister Burkhard Jung jedenfalls unterstützt das Projekt: Er weiß um die Bedeutung der Solo-Selbstständigen für das Stadtleben.

Anmeldung zu den Online-Treffen am Freitag: hausderselbststaendigen.info (kostenlos).

Von Mathias Wöbking